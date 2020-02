View this post on Instagram

Sapna ka nawaabon se milne ka sapna bhi sach ho gaya! Dekhiye #JawaaniJaaneman ke stars ko Kapil ke manch par #TheKapilSharmaShow mein, aaj raat 9:30 baje @kapilsharma @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh @tabutiful @alaya.f @chunkypandey @kubbrasait #SaifAliKhan