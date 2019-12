कॉमेडी किंग के घर आई ‘नन्ही परी’, तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ को दी बधाई..

Kapil Sharma, Ginni Chatrath: कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ के घर नन्ही परी आई है। जी हां, कपिल की पत्नी गिन्नी ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। कपिल ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस बारे में अपने फैंस को जानकारी दी। साथ ही अपने फैंस को ढेर सारी दुवाएं देने के लिए शुक्रिया कहा। वहीं कपिल की इस खबर को सुनने के बाद एक के बाद एक कर कई सारे सितारों ने कपिल को पिता बनने की बधाई दी। कपिल शर्मा ने अपने ट्विटर पोस्ट पर लिखा- ‘हमें आशीर्वाद के रूप में बेटी मिली है। आपका आर्शीवाद और प्यार भी चाहिए। आप सभी को मेरा प्यार जय माता दी।’

कपिल के इस ट्वीट के कमेंट बॉक्स पर फैंस ने खुशी भरे रिएक्शन देने शुरू किए। कपिल की खुशखबरी के बाद दीया मिर्जा ने कपिल को बधाई दी। दीया ने लिखा- ‘मुबारक हो कपिल, प्यार और आर्शीवाद बिटिया को।’ यूट्यूबर भुवन बाम ने लिखा- ‘कपिल भइया कॉन्ग्रेचुलेशन्स, मुबारक हो।’ गुरुरंधावा ने भी कमेडियन कपिल को मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा- ‘कॉन्ग्रेचुलेन्स पाजी, अब मैं ऑफीशियली चाचा बन गया हूं.’

कीकू शारदा ने भी कपिल को मुबारकबाद देते हुए लिखा- ‘मुबारक हो दोस्त, मैं बहुत बहुत खुश हूं। लिटिल बंडल ऑफ जॉय वेलकम।’ तो वहीं सोनू के टीटू की स्वीटी एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने भी कपिल को बधाई दी। उन्होंने लिखा- ‘मुबारक हो कपिल, बहुत बहुत बधाई। आपकी बेटी को अच्छी सेहत और खुशियां मिलें। फादरहुड में आपका स्वागत है।’

Blessed to have a baby girl need ur blessings love u all jai mata di

