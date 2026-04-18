हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और छोटे पर्दे पर काम कर चुके कई सितारे ऐसे हैं, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थीं। इन्हीं में से एक हैं जन्नत जुबैर रहमानी। ‘माटी की बन्नो’, ‘फुलवा’ और ‘भारत का वीर पुत्र- महाराणा प्रताप’ समेत कई टीवी शो में यादगार किरदार निभा चुकीं जन्नत ने सात साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया।

उनके शानदार अभिनय ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई, लेकिन सफलता तक पहुंचने का उनका यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए, जन्नत ने एक बार बताया था, “जब मैंने काम करना शुरू किया, तब मैं सात साल की थी। जब मैं छह साल की थी, तब मेरे पापा मुझे ऑडिशन के लिए ले जाया करते थे। मैं कैमरे के सामने बहुत ज्यादा हिचकिचाती थी। मुझे कोई काम मिलने में दो साल लग गए। मेरा पहला ऐड एशियन पेंट्स के लिए था, जिसमें उन्होंने मेरी परछाई का इस्तेमाल किया था।”

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जब छोटे पर्दे को जन्नत ने कहा अलविदा

कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद जन्नत जुबैर ने 2018 में अपना आखिरी शो ‘तू आशिकी’ करने के बाद टीवी से दूर होने का फैसला लिया। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि पहले से प्लान किया हुआ था। हालांकि, यह बदलाव उनके लिए आसान नहीं रहा।

उस दौर को याद करते हुए जन्नत ने बताया, “यह पहले से तय था कि मैं डेली सोप्स छोड़ दूंगी। लेकिन जब मैंने अपने आखिरी शो के बाद आखिरकार ऐसा किया, तो मैं बहुत बेचैन हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि समय कैसे बिताऊं। मैं तब टीनएजर थी। मुझे दिन भर काम करने की बहुत आदत थी।”

वही बेचैनी आगे चलकर उनके नए सफर की नींव बन गई। टीवी पर वापस लौटने के बजाय उसने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना- डिजिटल कंटेंट बनाना। उन्होंने बताया, “तब मेरे भाई ने वीडियो बनाने का सुझाव दिया और इसी छोटा से आइडिया ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी।

यूट्यूब से की जन्नत ने शुरुआत

इन्फ्लुएंसर कल्चर के चरम पर पहुंचने से काफी पहले ही जन्नत ने ऑनलाइन अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने यूट्यूब से शुरुआत की, जहां वह मेकअप, हेयर और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट शेयर करती थीं। धीरे-धीरे उनका अपने दर्शकों से मजबूत जुड़ाव बन गया। आज वह इंस्टाग्राम पर भारत की सबसे ज्यादा फॉलो की जाने वाली डिजिटल क्रिएटर्स में से एक हैं, जिनके करीब 5 करोड़ फॉलोअर्स हैं और वह ब्रांड कोलैबोरेशन व कंटेंट के जरिए हर साल करोड़ों की कमाई करती हैं।

उनका सफर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। जन्नत ने नए-नए क्रिएटिव रास्तों को भी अपनाया- जैसे म्यूजिक वीडियोज, पंजाबी सिनेमा और रियलिटी शोज। उन्होंने पंजाबी फिल्म ‘कुलचे छोले’ में लीड रोल से डेब्यू किया और ‘खतरों के खिलाड़ी’ में भी हिस्सा लिया, जिससे यह साबित हुआ कि वह अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने से नहीं डरतीं।

कई फिल्म ऑफर्स मिलने के बावजूद जन्नत अपने फैसलों को लेकर हमेशा क्लियर रहीं। उन्होंने कहा, “मुझे कई फिल्मों के ऑफर आते। लेकिन इतने साल काम करने के बाद मुझे यह अच्छी तरह पता है कि मैं अपनी पहली फिल्म कैसी चाहती हूं। मेरी सभी शर्तें एक पंजाबी फिल्म में पूरी हुईं, इसलिए मैंने वहीं से डेब्यू किया। बॉलीवुड के लिए हम अभी भी सही प्रोजेक्ट का इंतजार कर रहे हैं।”

उनके लिए एक्टिंग बहुत पर्सनल चीज है, जो उन्होंने अपने पिता से सीखी है। उन्होंने बताया, “जब भी मेरी आउटडोर शूट होती है, मेरे माता-पिता में से कोई एक मेरे साथ जाता है। लेकिन जब पापा साथ होते हैं, तो मुझे मम्मी के मुकाबले ज्यादा प्रेशर महसूस होता है, क्योंकि एक्टिंग मुझे उन्हीं ने सिखाई है।”

जन्नत जुबैर की नेट वर्थ

अब महज 24 साल की उम्र में जन्नत जुबैर का सफर 15 साल से भी ज्यादा लंबा है। यह शुरुआती शोहरत, मुश्किल बदलावों और समझदारी से खुद को नए तरीके से ढालने की प्रेरणादायक कहानी है। उनकी कहानी सिर्फ लाइमलाइट में बड़े होने की नहीं है, बल्कि उसके साथ खुद को बदलने, बदलावों को अपनाने और जहां कोई मौका नहीं दिखता, वहां भी मौके बनाने के बारे में है। अब, खबरों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 30 करोड़ रुपये है और उनके पास लग्जरी कारों का भी एक शानदार कलेक्शन है।

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