अपने कपड़े रिपीट करने पर हेटर्स को कुछ यूं निया शर्मा ने दिया जवाब…

सेलेब्स की हर सिंगल डिटेल उनके फैंस जानते हैं। वहीं हर वक्त पब्लिक की नजर फैशन पुलिस की तरह सेलिब्रिटीज के ड्रेसिंग सेंस और स्टाइल पर रहती है। ऐसे में अगर किसी सेलेब ने किसी खास ओकेजन पर अपने ड्रेस को रिपीट कर लिया तो देखने वाले झट से पहचान जाते हैं। हाल ही में टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने ड्रेस रिपिटेशन को लेकर एक ट्वीट किया। ये ट्वीट उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए था जो सेलेब्स को कपड़े रिपीट करने पर खरी खोटी सुनाते हैं और ऐसी बातें करते हैं जैसे कपड़े रिपीट कर उन्होंने गुनाह कर दिया हो।

जी टीवी के शो ‘जमाई राजा’ फेम एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने ट्वीट पर लिखा, ‘मैं अपने कपड़ों को रिपीट करने से नहीं डरती। खासतौर पर जो कपड़े मेरे फेवरेट हैं। मुझे मत बताएं कि ये कपड़े मैंने कल पहने थे।’ निया शर्मा ने ये ट्वीट करने के बाद ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया जो सेलेब्स के कपड़े रिपीट करने पर उन्हें काफी कुछ कहते हैं। निया के इस ट्वीट के सामने आने के बाद निया के फैंस ने उनकी इस बात का समर्थन किया। निया के एक फैन ने लिखा, “इसीलिए हम आपको चाहते हैं, आप दूसरे सेलेब्स की तरह नहीं हैं। ‘एक दफा कुछ पहना तो दोबारा नहीं पहनना’ यह अपने आप में बहुत बेवकूफाना है। बेवजह का शोऑफ।”

i’m not going to be afraid to repeat my fav outfit 6 times in a row. Don’t go about telling me I wore it yesterday… — NIA SHARMA (@Theniasharma) March 15, 2018

बता दें, निया शर्मा को यूके की एक मैगजीन द्वारा एशिया की सबसे सेक्सी वुमन होने का गौरव हासिल है। निया ने अपने करियर की शुरुआत टीवी की दुनिया से की। स्टार प्लस सीरियल ‘एक हजारों में’ से उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। इस शो में निया सेकिंड लीड पर थीं। इसके बाद निया जीटीवी के सीरियल ‘जमाई राजा’ में नजर आईं। शो में निया के अपोजिट रवि दूबे थे। निया खतरों के खिलाड़ी के आखिरी सीजन में भी नजर आई थीं। वहीं इस वक्त निया वेब सीरीज में कॉन्संट्रेट कर रही हैं।