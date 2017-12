ऐड बैन पर ‘इश्कबाज’ के शिवाय ने ली चुटकी- हमारे सीरियल को स्पॉन्सर कर सकती हैं कंडोम कंपनियां

सरकार ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए सभी टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम के दौरान कंडोम के ऐड के प्रसारण पर रोक लगा दी है। इस फैसले पर स्टार प्लस के फेमस शो इश्कबाज के लीड एक्टर नकुल मेहता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नकुल ने इस फैसले पर चुटकी लेते हुए कहा कि इश्कबाज को लेकर वह काफी उत्साहित हैं क्योंकि अब कंडोम के ज्यादातर ऐड उनके शो को मिल सकते हैं। नकुल ने इसके साथ ही ये भी कहा कि हम आबादी बढ़ाने के मामले में चीन को पीछे छोड़ सकते हैं। इस खेल में तो हम चीन को हरा ही सकते हैं। नकुल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह अक्सर ट्विटर पर अपने विचार शेयर करते रहते हैं।

Can't wait for #Ishqbaaaz to be heavily sponsored by CONDOM adverts cause hey.. we are at 10pm

Yes, because condoms are terrible. Who needs family planning & safe sex is overrated. And yes let's win a GOLD medal in the only sport we can beat China at! https://t.co/En6NcK3tz1 — Nakuul Mehta (@NakuulMehta) December 12, 2017

नकुल ने सोमवार को आए कंडोम ऐड के प्रसारण के बैन करने के फैसले पर मंगलवार को ट्विटर के माध्यम से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट में चुटकी लेते हुए लिखा मुझे लगता है कि इश्काबाज को अब ढेर सारे कंडोम के ऐड मिल सकते हैं क्योंकि हमारा शो रात 10 बजे आता है। नकुल यहीं नहीं रुके उन्होंने इस पर अपनी एक और प्रतिक्रिया दी। नकुल ने दूसरे ट्वीट में लिखा, ‘हां, क्योंकि कंडोम भयानक है। परिवार नियोजन और सेफ सेक्स की जरूरत ही क्यों है और हां, चलो एकमात्र खेल में गोल्ड मैडल जीतते हैं जिसमें हम चीन को हरा सकते हैं’। नकुल टीवी शो इश्कबाज में शिवाय के किरदार में नजर आते हैं। वह इस शो में अपने लुक्स और एक्टिंग को लेकर काफी फेमस हैं।

कंडोम के ऐड में नजर आ चुके हैं ये फेमस एक्टर।

बता दें सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग ने प्राइम टाइम के दौरान टेलीविजन पर कंडोम के ऐड के प्रसारण पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब कंडोम के ऐड सिर्फ रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही दिखा सकते हैं। ये फैसला बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App