‘इश्कबाज’ फेम सुरभि चंदना ने शो को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। इस बात की जानकारी सुरभि ने अपने फैन्स को बीती रात ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर दी। सुरभि के शो छोड़ने के बाद लोग बेशक छोटे पर्दे पर एक्टर नकुल मेहता और उनके बीच की केमेस्ट्री को मिस करेंगे। शो में सुरभि अनिका का रोल अदा कर रही थीं। पिछले कुछ दिनों से ‘इश्कबाज’ टाइम लीप की खबरों को लेकर सुर्खियां में बना हुआ था। बताया जा रहा है कि शो की गिरती टीआरपी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स लाना चाहते हैं। खबरों की मानें तो शो की लीड एक्ट्रेस सुरभि चंदना को लीप के बाद मां बनने का आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आया।

सुरभि ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर फैन्स से जल्द ही नए अवतार में वापस आने की बात कही है। अनिका का रोल निभाने वाली सुरभि ने कहा, ”आपकी खिड़की तोड़कर अनिका के प्यार से विदाई ले रही हूं। वादा करती हूं कि जल्द ही आपके सामने नए अवतार में वापस आऊंगी।” वीडियो में सुरभि चंदना ने बताया कि वह शो से जुड़ी हर चीज और अपने सारे को-स्टार्स को बहुत मिस करेंगी। सुरभि ने वीडियो में अपने फैन्स से ऐसे ही प्यार देने की गुजारिश की है।

Signing off as YOUR KHIDKITOD ANNIKA with gratitude and affection.I promise to be back with a bang and entertain you all in a new avatar very soon. Just keep loving me,i ll keep loving you and the rest will fall in place pic.twitter.com/1UzHMmWfGH

Signing off as YOUR KHIDKITOD ANNIKA with gratitude and affection.I promise to be back with a bang and entertain you all in a new avatar very soon.

Just keep loving me,i ll keep loving you and the rest will fall in place

*Last and Final Part to Follow pic.twitter.com/Kw4RjGyIKY

— Surbhi Chandna (@SurbhiChandna) November 20, 2018