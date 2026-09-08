पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी ने अपने पति और रैपर बादशाह से अलग होने का ऐलान करने के कुछ दिनों बाद ही सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो ‘बिग बॉस 20’ में एंट्री लेकर सभी को चौंका दिया। अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहीं ईशा ने बताया कि उन्हें पता है कि वह ‘बिग बॉस’ के घर में किस तरह की इंसान बनना चाहती हैं।

ईशा ने साफ कहा कि वह घर के किसी भी कंटेस्टेंट के साथ किसी तरह का लव ट्रैक बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका प्यार पर से भरोसा उठ गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह ‘बिग बॉस 20’ में किसी के प्यार में पड़ सकती हैं, तो उन्होंने जूम से बात करते हुए कहा, “बिल्कुल नहीं।”

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लड़के को राखी बांध देंगी ईशा

इंटरव्यू में बात करते हुए ईशा ने कहा, “अगर ऐसा कुछ होता है, तो मैं उस लड़के को राखी बांधूंगी। मुझे लव एंगल में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे लिए अब ये दरवाजे बंद हैं। मैं सबसे पहले खुद पर काम करना चाहती हूं। मैं अपनी हीलिंग पर काम करना चाहती हूं। पहले मैं हर चीज से ठीक होना चाहती हूं। मुझे प्यार पर भरोसा है।”

ईशा रिखी ने आगे कहा, “मुझे प्यार, रिश्तों और दोस्ती हर चीज पर भरोसा है। चाहे जिंदगी में मेरे साथ कुछ भी हुआ हो। चाहे दोस्ती हो, रोमांटिक रिश्ता हो या परिवार मुझे लगता है कि प्यार एक बहुत ही पवित्र चीज है, जिसे हर कोई समझ नहीं सकता। कभी-कभी कुछ अनुभव इंसान को कड़वा बना देते हैं।”

शादी के पांच महीने बाद अलग हुआ कपल

बादशाह और ईशा रिखी ने 31 अगस्त को सोशल मीडिया के जरिए अपने अलग होने का ऐलान किया था। उनकी शादी को सिर्फ पांच महीने ही हुए थे। ईशा ने लिखा था, “मैं और बादशाह आपसी सहमति से अलग होने और अपनी-अपनी राह पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुके हैं।

यह फैसला आपसी सम्मान के साथ लिया गया है और हम सभी से इस समय हमारी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील करते हैं। इस मामले पर यह हमारा एकमात्र बयान होगा। हम ईमानदारी से अनुरोध करते हैं कि हमारे रिश्ते को लेकर आगे कोई अटकलें या अनुमान न लगाए जाएं।”

ईशा ने किया था पोस्ट

हालांकि, दोनों के बीच अनबन की खबरें काफी समय से सामने आ रही थीं, लेकिन हाल ही में उनके अलग होने की पुष्टि हुई। जुलाई के आखिर में ईशा ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया था कि वह अपने पति के पावर और प्रभाव से डरकर चुप रही थीं।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा था, “कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं, जिनके निशान दिखाई नहीं देते। लंबे समय तक मैं चुप रही क्योंकि मैं डरी हुई थी। मुझे लगता था कि मेरे पति के पास काफी प्रभाव, ताकत और साधन हैं और इसी वजह से मैंने खुद को समझाया कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित है।”

उन्होंने आगे लिखा, “चुप रहना कभी भी मेरी मंजूरी नहीं थी। यह सिर्फ मेरे लिए हालात से बचने का एक तरीका था। आज मैं डर के बजाय हिम्मत को चुन रही हूं। हो सकता है कि मैं अभी पूरी कहानी बताने के लिए तैयार न हूं, लेकिन अब मैं यह दिखावा करना बंद करने के लिए तैयार हूं कि सब कुछ ठीक था।”

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