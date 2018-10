तो क्या ‘फिक्स’ है BIGG BOSS 12? महाराष्ट्र सीएम की पत्नी के साथ दिखे अनूप जलोटा

बिग बॉस सीजन 12 दर्शकों के बीच अपनी खास जगह बनाए हुए है। दर्शकों का एक बड़ा वर्ग ‘बिग बॉस’ रिएलिटी शो का फैन है। ऐसे में फैन्स इस शो को दिल लगा कर देखते हैं। इस शो को लेकर कई बार सवाल खड़े किए गए कि बिग बॉस में जो भी दिखाया जाता है वह स्क्रिप्टेड होता है। ऐसे में एक बार फिर से रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ को लेकर सवाल खड़ो हो रहे हैं। दरअसल, शो में अभी तक अनूप जलोटा टिके हुए हैं। घर के अंदर आए दिन अनूप जसलीन मथारू के साथ कभी गार्डन एरिया तो कभी लिविंग एरिया में बैठे बातचीत करते दिखाई देते हैं।

ऐसे में अगर कुछ तस्वीरें सामने आए जिनमें अनूप जलोटा बिग बॉस के घर से बार ‘फंक्शन या इवेंट’ अटेंड करते देखे जाएं तो शो पर सवाल उठना लाजमी है। हाल ही में अनूप जलोटा एक चैरेटी इवेंट में दिखाई दिए। अनूप जलोटा महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के साथ एक चैरेटी इवेंट को अटेंड करते दिखे।

At #Rehmatein charity event by artists to provide monetary & medical aid to fellow artists.Music gives soul to universe,wings to mind & life to everything so its only fair that we music lovers contribute to well being of these wonderful senior musicians who live in abject poverty pic.twitter.com/uglzCYf5p7

— AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) October 25, 2018