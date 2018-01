क्या अर्शी खान ने बिग बॉस विनर शिल्पा शिंदे पर कसा तंज? ट्वीट कर कही ये बात

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले बिग बॉस सीजन 11 का फिनाले हो चुका है। शो की विनर ट्रॉफी भाबी जी घर पर हैं की पूर्व अंगूरी भाभी यानी की शिल्पा शिंदे के नाम हो चुकी है। शो में अर्शी खान ने खूब सुर्खियां बटोरी। अर्शी खान शो में टीवी अदाकारा हिना खान और शिल्पा शिंदे से भी लड़ाई करते हुए नजर आ चुकी हैं। हाल ही में शो से बिग बॉस शो से बाहर आने के बाद अर्शी खान ने एक पार्टी रखी थी, जिसमें अर्शी ने बिग बॉस के को-कंटेस्टेंट को भी न्यौता भेजा था। अर्शी की पार्टी में विकास गुप्ता, प्रियांक शर्मा, मेहजबी सिद्दकी, आकाश ददलानी, ज्योति कुमारी और शब्येसाची शामिल हुए थे। जबकि अर्शी खान की पार्टी में हिना खान और शो की विनर शिल्पा शिंदे नजर नहीं आईं। हाल ही में अर्शी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया है। खबरों की मानें तो कहा जा रहा है कि अर्शी खान ने यह ट्वीट बिग बॉस विजेता शिल्पा शिंदे के लिए किया है।

शिल्पा से अर्शी खान की पार्टी में न शामिल होने का कारण बताते हुए कहा था, कि वह घर पर रहना चाहती थीं इसलिए पार्टी में नहीं जा सकीं। हाल ही में टेली मसाला से अर्शी खान ने शिल्पा के बारे में बात करते हुए कहा था, शायद उनके पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं है। शायद उन्होंने सारी चीजें शो के लिए की थीं। यदि वह मुझे सच में अपनी बेटी जैसा समझती तो वह पार्टी में जरुर आतीं। मैंने हमेशा उनसे बात करने की पूरी कोशिश की। इतना ही नहीं मैंने उनको कॉल करके कहा, दर्शक हमारे रिश्ते को पसंद कर रहे हैं, हमें इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास समय नहीं है। अर्शी खान ने एक ट्वीट कर लिखा, ”हर रिश्ते में फर्ज होता है,जब कुछ किया जाए तो अपने पहचान वालों को बुलाया जाए, और जब वे आएं तो उनका अच्छे से स्वागत किया जाए। बुलाना मेरा फर्ज, आना उनका फर्ज, क्योंकि जमीर नहीं हिलते यहां,जमीन हिल जाती है।”

