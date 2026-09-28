India’s Best Dancer Season 5 Winner: ‘इंडियाज बेस्ट डांसर’ सीजन 5 के विनर की घोषणा हो चुकी है। रायपुर के रितेश पाल ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। रितेश और उनके कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर शो के विजेता बने। ट्रॉफी के साथ-साथ उन्हें 15 लाख रुपये भी मिले।

शो के विजेता के अलावा अनिष्का धारा फर्स्ट रनर-अप रहीं और उन्हें 3 लाख रुपये मिले। प्रथमेश माने सेकंड रनर-अप बने और उन्हें 2 लाख रुपये की इनामी राशि दी गई।

ट्रॉफी जीतने पर क्या बोले रितेश?

स्टेज पर मौजूद शो के जज गीता कपूर, करिश्मा कपूर, जावेद जाफरी और टेरेंस लुईस ने रितेश और प्रतीक को विजेता घोषित किया। जिसके बाद अपनी जीत पर खुशी जाहिर करते हुए रितेश भावुक हो गए।

उन्होंने कहा, “डांस हमेशा से मेरा जुनून रहा है और ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5’ जीतना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के साथ इस सफर का हिस्सा बनने का मौका मिला।”

उन्होंने आगे कहा कि शो का ‘इंडिया वाला डांस’ थीम उनके लिए उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का मौका था। रितेश ने जजों करिश्मा कपूर, जावेद जाफरी, गीता कपूर और टेरेंस लुईस का आभार जताया। उन्होंने कहा कि गीता कपूर उनके दिल में खास जगह रखती हैं।

रितेश ने अपने कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर को भी जीत का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, “प्रतीक सर ने मुझ पर भरोसा किया और मेरे पूरे सफर को बदल दिया। मैंने अपने साथी प्रतियोगियों से भी बहुत कुछ सीखा है। यह ट्रॉफी हर चुनौती को सार्थक बनाती है।”

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प्रतीक उटेकर ने भी जताई खुशी

रितेश के कोरियोग्राफर प्रतीक उटेकर ने कहा कि उनके साथ ‘इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 5’ जीतना उनके लिए गर्व और भावुक कर देने वाला पल है। उन्होंने रितेश की ग्रोथ की तारीफ करते हुए कहा कि रितेश ने हमेशा उनके विजन पर भरोसा किया और उनकी गाइडेंस को पूरी तरह अपनाया।

प्रतीक के मुताबिक, दोनों का बैकग्राउंड कंटेम्परेरी डांस का है, लेकिन शो के ‘इंडिया वाला डांस’ थीम ने उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर डांस के नए फॉर्म तलाशने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि दोनों ने हर चुनौती का साथ मिलकर सामना किया और रितेश के साथ ट्रॉफी उठाना इस जीत को खास बनाता है।

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तीन बार जीती बैटल ट्रॉफी

रायपुर के रितेश पाल ने शो में अपने डांस, मेहनत और अलग-अलग डांस फॉर्म के साथ दर्शकों और जजों का ध्यान खींचा। ‘इंडिया वाला डांस’ थीम के तहत उन्हें हर हफ्ते अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर परफॉर्म करना पड़ा।

शो में हर सप्ताह सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर को बैटल ट्रॉफी दी जाती थी। रितेश ने पूरे सीजन में यह ट्रॉफी तीन बार अपने नाम की। ग्रैंड फिनाले में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी, जिससे जजों के साथ-साथ शो के खास मेहमान जैकी श्रॉफ, तमन्ना भाटिया और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी प्रभावित हुए।