सिंगिंग रिएलिटी शो ‘इंडियन आइडल’ को होस्ट कर चुकीं एंकर मिनी माथुर ने हाल ही में एक ऐसे ट्वीट का रिप्लाई किया जिसमें रिएलिटी शो की सच्चाई के बारे में बात की गई। ऐसे में मिनी माथुर ने भी इस ट्वीट में लिखे गए आरोपों पर रिस्पॉन्ड किया। एक्ट्रेस ने ट्वीट पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखा- ‘असलियत की आत्मा को शांति मिले, प्योर टीवी।’

मिनी रिएलिटी शो को लेकर जवाब देती हैं- ‘यह चूस लेते हैं, यह मुझे फॉर्वर्ड करने के लिए शुक्रिया। मैं साल 2012 के इंडियन आइडल सीजन का हिस्सा नहीं थी। लेकिन मैं जानती हूं, कि रिएलिटी शो में क्या होता है। यह उन कारणों में से एक कारण था जिस वजह से मैं इनसे दूर हुई। यहां सब निरंतर झूठी भावनाओं को व्यक्त करते हैं।’

This sucks. Thanks for forwarding me this thread. I wasn’t part of the 2012 season but I know most of what he has articulated is known to happen on reality tv. One of the reasons I bowed out. This incessant need to create false emotion.

RIP Organic, pure TV.

— Mini Mathur (@minimathur) August 22, 2018