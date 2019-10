INDIAN IDOL: नेहा कक्कड़ के किस पर बोल रहे यूजर्स, ‘ये तो TRP के लिये चैनल वालों का खेल है’

INDIAN IDOL: पॉपुलर सिंगिग रिएलिटी शो इंडियन आइडल में नेहा कक्कड़ को फैन कंटेस्टेंट द्वारा किस करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। ऐसे में ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। नेहा कक्कड़ के साथ हुए इस इंसिडेंस को कुछ लोग मजाकिया तौर पर ले रहे हैं तो कुछ लोग नेहा कक्कड़ के इस एक्ट को पब्लिक स्टंट और टीआरपी की रेस में आगे आने का तरीका बता रहे हैं।

इस वीडियो में नेहा कक्कड़ के साथ अनु मलिक, विशाल ददलानी और आदित्य नारायण भी नजर आते हैं। हमेशा की तरह जजिस ऑडीशन ले रहे होते हैं तभी एक राजस्थानी कंटेस्टेंट एंट्री लेता है। कंटेस्टेंट नेहा के लिए टेडी बीयर भी लाता है। नेहा उस वक्त उसके करीब आती है। बातों ही बातों में वह नेहा के गले लग कर उनको किस कर लेता है। ये देख कर पेनल में बैठे अनु मलिक और विशाल ददलानी दोनों हैरान रह जाते हैं।

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि टीआरपी के लिए रिएलिटी शो वाले कितना गिर जाते हैं। इस शो को देखने वाले फैंस कह रहे हैं कि ‘ये तो टीआरपी के लिये चैनल वालों का खेल है।’ तो किसी ने कहा- ‘चीप टीआरपी ट्रिक,आप सभी को शर्म आनी चाहिए।’ देखें वीडियो और जानिए क्या क्या बोल रहे सोशल मीडिया पर लोग:-

Last week, all the contestants dazzled you with their soulful and powerhouse singing but this week is going to be even more mesmerizing. Watch #IndianIdol Sat-Sun at 8 PM. #EkDeshEkAwaaz . @iAmNehaKakkar @The_AnuMalik @VishalDadlani pic.twitter.com/l2yfIfv7X2

इस घटना के बाद विशाल ददलानी का रिएक्शन सामने आया। इस पर कमेंट करते हुए विशाल ददलानी ने कहा- ‘मैं कहना चाहूंगा कि पुलिस को इस बारे में शिकायत की जाए। लेकिन नेहा ने तय किया है कि इस बात को जाने दिया जाए। उस आदमी को psychiatric की जरूरत है। हम उसे मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर हम कर सकें तो ‘

विशाल ददलानी के कमेंट पर यूजर्स ने रिएक्ट करते हुए कहा- ‘यह एक प्लान ड्रामा था। नहीं तो उसे पुलिस को दे दिया जाता।’ तो किसी ने कहा- ये जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। वहीं हुआ तो टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए था। आखिरकार था तो चैनल के हाथ में कि क्या दिखाना है और क्या नहीं।’

I suggested that the Police be called, but Neha decided to let the guy off the hook. He definitely needs psychiatric help, and we will try to help him get that, if we can. #IndianIdol11 https://t.co/CiCLy7u787

