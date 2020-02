View this post on Instagram

Gaaonwalo, ‘Sholay’ ka jadoo chal gaya aur #DharamJi ne mana liya Neha ko Aditya se shaadi karne ke liye! Dekhiye iss khoobsurat pal ko iss Sunday raat 8 baje #IndianIdol11 #DharamjiSpecial mein. @adityanarayanofficial @nehakakkar @vishaldadlani @realhimesh @aapkadharam