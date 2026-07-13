आज जब ओटीटी प्लेटफॉर्म और सैकड़ों टीवी चैनलों का दौर है, तब यह कल्पना करना मुश्किल है कि एक समय ऐसा भी था जब पूरा देश एक ही शो का इंतजार करता था। 1984 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ ‘हम लोग’ भारतीय टेलीविजन इतिहास का पहला टीवी सोप ओपेरा माना जाता है। यह सिर्फ एक धारावाहिक नहीं था, बल्कि भारतीय मध्यमवर्गीय परिवारों की जिंदगी का आईना बन गया था।

‘हम लोग’ का प्रसारण 7 जुलाई 1984 को शुरू हुआ था। लेखक मनोहर श्याम जोशी और निर्देशक पी. कुमार वासुदेव ने मिलकर इस शो को तैयार किया था। उस समय भारतीय टेलीविजन अभी शुरुआती दौर में था और मनोरंजन के विकल्प बेहद सीमित थे। ऐसे में ‘हम लोग’ ने दर्शकों को एक ऐसी कहानी दी, जिसमें उन्हें अपने घर-परिवार की झलक दिखाई देती थी।

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क्या थी सीरियल ‘हम लोग’ की कहानी

इस धारावाहिक की कहानी एक मध्यमवर्गीय परिवार के इर्द-गिर्द घूमती थी। परिवार के संघर्ष, आर्थिक परेशानियां, रिश्तों की जटिलताएं, महिलाओं की स्थिति, युवाओं के सपने और समाज की बदलती सोच जैसे विषय इसमें प्रमुखता से दिखाए गए। यही वजह थी कि दर्शक खुद को इसके पात्रों से जोड़ने लगे। शो के किरदार घर-घर में पहचाने जाने लगे और उनकी लोकप्रियता किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं थी।

156 एपिसोड तक चला ‘हम लोग’

सीरियल ‘हम लोग’ कुल 156 एपिसोड तक चला और हर सप्ताह लाखों दर्शक इसके नए एपिसोड का इंतजार करते थे। उस दौर में टीआरपी मापने की आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन शो की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके पात्रों के नाम पर दर्शक पत्र लिखते थे। कई लोग उन्हें वास्तविक व्यक्ति समझकर सलाह देते थे या उनकी समस्याओं का समाधान सुझाते थे।

इस धारावाहिक की एक और खासियत थी अभिनेता अशोक कुमार की मौजूदगी। हर एपिसोड के अंत में वे दर्शकों से सीधे संवाद करते थे। वे कहानी में दिखाए गए घटनाक्रम पर अपनी राय रखते और सामाजिक संदेश देते थे। यह प्रयोग उस समय काफी नया था और दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया।

‘हम लोग’ की सफलता ने भारतीय टेलीविजन उद्योग के लिए नए रास्ते खोले। इसके बाद ‘बुनियाद’, ‘रामायण’, ‘महाभारत’ और कई अन्य लोकप्रिय धारावाहिकों का दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि अगर ‘हम लोग’ सफल नहीं होता, तो भारतीय टीवी का विकास शायद इतनी तेजी से नहीं हो पाता।

42 साल बाद भी ताजा है यादें

चार दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी ‘हम लोग’ को भारतीय टेलीविजन इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण धारावाहिकों में गिना जाता है। यह शो केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं था, बल्कि उस दौर के समाज, परिवार और बदलती भारतीय सोच का दस्तावेज भी था। आज भी जब भारतीय टीवी के स्वर्णिम दौर की चर्चा होती है, तो ‘हम लोग’ का नाम सबसे पहले लिया जाता है।

दूरदर्शन के उस दौर में, जब टीवी पर विकल्प सीमित थे, ‘हम लोग’ ने साबित किया था कि अच्छी कहानी और मजबूत किरदार दर्शकों के दिलों तक पहुंचने के लिए किसी बड़े बजट के मोहताज नहीं होते। यही वजह है कि 42 साल बाद भी इस धारावाहिक की यादें लाखों लोगों के मन में ताजा हैं।

‘हम लोग’ की कास्ट

इस शो में सुषमा सेठ, विनोद नागपाल, जयश्री अरोरा, राजेश पूरी, सीमा पाहवा, दिव्या सेठ, लवलीन मिश्रा और अभिनव चतुर्वेदी समेत कई लोग नजर आए थे।

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