‘बिग बॉस 20’ के तीसरे दिन नॉमिनेशन टास्क हो चुका है और शो के कंटेस्टेंट्स के लिए वोटिंग भी शुरू हो गई है। इस सीजन में दर्शकों को अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा।

हर सीजन की तरह इस बार भी ‘बिग बॉस 20’ को लेकर फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कंटेस्टेंट्स के बीच होने वाले मुकाबले के साथ-साथ दर्शकों का वोट भी शो में अहम रहने वाला है। ऐसे में फैंस अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट देकर उन्हें घर में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं।

शो के पहले नॉमिनेशन में कनिका मान, उदिति सिंह, अरिश्फा खान और लव गिल इस हफ्ते के लिए नॉमिनेट हुए हैं। अगर आप इनमें से किसी को बचाना चाहते हैं या फिर किसी को अपने वोट से शो में आगे तक ले जाना चाहते हैं तो ऐसे वोट दे सकते हैं।

यहां आप बिग बॉस वोटिंग पोल में वोट कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा प्रतियोगी बाहर हो जाएगा

यह ‘बिग बॉस 20’ वोटिंग पोल उन फैंस के लिए है, जो अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं। इससे पता चल सकता है कि किस कंटेस्टेंट को लोगों का ज्यादा साथ मिल रहा है और कौन कमजोर स्थिति में है।

इस पोल से ‘बिग बॉस 20’ के वोटिंग ट्रेंड का अंदाजा लगाया जा सकता है। दर्शक अलग-अलग कंटेस्टेंट्स की लोकप्रियता की तुलना भी कर सकते हैं। नॉमिनेशन और एविक्शन वाले हफ्तों में यह देखना खास दिलचस्प होगा कि किस कंटेस्टेंट को कितना सपोर्ट मिल रहा है।

शो में होने वाले टास्क, झगड़े, इमोशनल पल और ‘वीकेंड का वार’ के बाद वोटिंग ट्रेंड बदल सकता है। सीजन जैसे-जैसे फिनाले के करीब पहुंचेगा, यह पोल दर्शकों की पसंद और कंटेस्टेंट्स की लोकप्रियता का अंदाजा लगाने में मदद कर सकता है।

हालांकि, यह सिर्फ फैन पोल है। इसे ‘बिग बॉस 20’ की आधिकारिक वोटिंग या रिजल्ट न समझें। असली नतीजा आधिकारिक वोटों और शो के नियमों के आधार पर तय होगा। इसलिए एविक्शन और फाइनल रिजल्ट के लिए शो की आधिकारिक घोषणा पर ही भरोसा करें।