Ye unh logo k liye jo ghatiya comments krke Rocky ko baish krte hai. This is very Ridiculous. Aise logo ki vajah se Luvina fandom ko sharminda hai. Luvina vms bna ke hum log sirf Luvina ko promote krte hai aur humara pyar dikhate hai that we love them. Iska ye matlab nhi k kisi ki personal life mai ghuss ke apne ghatiya views de. Agar humare idols kuch like krte hai to sirf apne fans ki hard work ki vajah se.iska matlab ye nhi ke vo saath rehna chahte hai. So plz guys jo bhi log ye sab kr rhe hai stop this foolishness. Don't be personal. #luvtyagi😘 #luvinaforever #luvtyagiteam #luvtyagiwinninghearts #hinakhanfans😘 #hinakhanlovers #hinakhanlovers😘😘😘❤❤ #hinaluv #luvholic #hinaholics

A post shared by Manu (@lov_my_world) on Apr 26, 2018 at 8:34am PDT