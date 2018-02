फैन की मौत पर भावुक हुए विकास गुप्ता और हिना खान, टि्वटर पर लिखा इमोशनल मैसेज

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर विकास गुप्ता और हिना खान के फैन क्लब को चलाने वाली दिव्या की एक दुर्घटना में मौत हो गई। दिव्या विकास और हिना की बड़ी फैन थीं और इन दोनों सेलेब्स के फैन पेज को ऑपरेट करती थीं। दिव्या इन दोनों सेलेब्स के काफी करीब थीं और लगातार उनसे टच में रहती थीं। दिव्या ने विकास और हिना दोनों के लिए अलग-अलग फैन पेज बना रखे थे। उनकी अकस्मात हुई मौत के बाद विकास गुप्ता ने ट्विटर पर उनके लिए मैसेज लिखा। विकास ने लिखा- रेस्ट इन पीस दिव्या।

उधर हिना खान ने भी अपनी इस प्यारी सी फैन के लिए ट्वीट किया और लिखा- किसी ऐसे को भूलना बहुत मुश्किल होता है जिसने आपको याद रखने के लिए ढेर सारी चीजें दी हों। तुम्हारे और विकास के साथ लड़ी हूं, तुम्हें प्यार किया है, तुम्हारे साथ हंसी हूं, रोई हूं। तुम बहुत याद आओगी। सिर्फ हिना और विकास ही नहीं, हिना के बॉयफ्रेंड रॉकी ने भी ट्वीट करके दिव्या की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। रॉकी ने लिखा- उसकी आत्मा को शांति मिले। सभी दोस्तों और परिवार को संवेदनाएं। ईश्वर उन सभी को शक्ति दे।

It’s hard to forget someone who gave u so much to remember..fought for u,loved u,laughed with u,cried with u

गौरतलब है कि हिना खान और विकास गुप्ता बिग बॉस सीजन 11 का हिस्सा रहे थे। ये दोनों ही कंटेस्टेंट शो के फिनाले तक पहुंचने में कामयाब रहे थे लेकिन सीजन-11 की विनर का ताज शिल्पा शिंदे को मिला। विकास और हिना के बिग बॉस हाउस में बहुत झगड़े हुए थे और शो की शुरुआत में अच्छे दोस्त रहे विकास और हिना शो के अंत तक एक दूसरे के कट्टर विरोधी बन चुके थे। बीच-बीच में दोनों की तीखी नोंक-झोंक भी हुई और इससे परेशान होकर विकास ने कई बार घर से भागने तक की कोशिश की।

May her soul Rest in Peace !

Condolences to the family n friends , may God give them strength.@Divya19913128 u will be missed ! https://t.co/AKHKHjGHtm — ROCKY (@JJROCKXX) February 18, 2018

