अभिनेत्री-सिंगर और ‘बिग बॉस 13’ फेम हिमांशी खुराना हाल ही में पारस छबड़ा के पॉडकास्ट में शामिल हुईं। वहां उन्होंने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी काफी सारी चीजें शेयर की। हिमांशी ने बताया कि कैसे एक समय में उनका ध्यान अध्यात्म की तरफ बढ़ गया था और अपनी हेल्थ को लेकर बात की। इसी पॉडकास्ट में सिंगर ने आसिम का नाम लिए बिना कहा कि उनका रिश्ता धर्म की वजह से ही खत्म हुआ।

इसके बाद आसिम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और हिमांशी की हेल्थ और पॉपुलैरिटी पर बात की। आसिम ने कहा कि मैंने कभी किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा। साथ ही यह भी दावा किया कि हिमांशी उनकी वजह से फिट हुई हैं। इतना ही नहीं, आसिम ने कहा कि एक्ट्रेस ब्रेकअप के तीन महीने बाद उनके पास वापस आना चाहती थीं। अब इन्हीं सब आरोपों पर हिमांशी ने पलटवार किया है।

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हिमांशी खुराना ने किया पोस्ट

हिमांशी ने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया। इसमें सिंगर ने लिखा, “मैंने हमेशा अपनी निजी जिंदगी और अपने सफर के बारे में लोगों से बात करते समय सम्मान और समझदारी रखी है। चाहे वह मेरा ‘बिग बॉस’ का अनुभव हो, मेरी आध्यात्मिक यात्रा हो या मेरी सेहत से जुड़ी बातें।

मैंने अपनी जिंदगी के इन पहलुओं को ईमानदारी से शेयर किया, लेकिन कभी इन्हें किसी को नीचा दिखाने या निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कभी नहीं कहा कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हुआ था। यह नैरेटिव लोगों और मीडिया ने बनाया था।”

मेरी सेहत का उड़ाया मजाक

हिमांशी ने आगे लिखा, “लेकिन जब मेरी सेहत का मजाक उड़ाया जाता है और मेरी परेशानियों पर सवाल उठाए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि अब एक सीमा तय करने का समय आ गया है। अगर हम सबूतों की बात करने जा रहे हैं, तो चलिए हर चीज पर बात करते हैं। मैं धर्म परिवर्तन से जुड़े मामले और मेरे साथ हुई हिंसा से जुड़े तथ्य और सबूत सामने रखने के लिए तैयार हूं।

इसमें CCTV फुटेज और रिकॉर्डिंग भी शामिल हैं। उम्मीद है, आपको 27 नवंबर 2023 की उस सुबह की बात याद होगी। अगर आप मेरी छवि खराब करना चाहते हैं, तो जान लें कि मैं अब ऐसी इंसान नहीं हूँ जो आपकी तथाकथित छवि को बचाने के लिए चीजों को छिपाती रहेगी या बार-बार अपमान और बेइज्जती सहते हुए चुप रहेगी। अलग-अलग प्रोडक्शन हाउस और चैनलों से जुड़े लोगों ने आपकी गलतियों को नजरअंदाज किया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी।”

मैंने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी- हिमांशी

सिंगर ने लास्ट में लिखा, “मैंने हमेशा अपनी गरिमा बनाए रखी है और सम्मान दिया है और बदले में मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। अगर उस सम्मान का वैसा ही जवाब नहीं मिलता, तो मेरे पास अब चुप रहने की कोई वजह नहीं है। अगर आप सबूत का खेल खेलना चाहते हैं, तो चलिए इसे ईमानदारी से खेलते हैं- तथ्यों, जवाबदेही और पूरी सच्चाई के साथ।

P.S. मुझे सच में समझ नहीं आता कि जब मैं अपनी यात्रा और उससे मिली सीख के बारे में बताती हूं, तो लोगों को क्या परेशानी होती है, जबकि बाकी सब अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बात करते हैं। जब मैं अपनी बातें साझा करती हूं, तो इसमें क्या अलग बात है?”

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