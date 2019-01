हर्ष और भारती कुछ वक्त पहले शादी के बंधन में बंधे। वहीं अब ये कपल टेलीविजन रिएलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ के सीजन 9 में नजर आ रहा है। शो में भारती सिंह अन्य कंटेस्टेंट्स को हंसाती भी हैं और खुद भी खूब मस्ती करती हैं। वहीं इस शो से एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें हर्ष और भारती दोनों साथ में अपने लवली लम्हें एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे में डोरबेल बजती है। तभी भारती पति को छोड़ दरवाजा खोलने जाती हैं। भारती को पहले तो दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन अचानक नीचे देखने पर एक छोटा सा बच्चा नजर आता है।

भारती उस बच्चे को देख कर बोलती हैं कि ये बच्चा किसका है। वहीं हर्ष भी कहते सुने जाते हैं- ‘किसी का सफेद कलर का बच्चा है भाई?’ इसके बाद भारती कहती हैं ‘ये तेरी ही रोजी की बगिया का फूल है। हर्ष ये तुम्हारा ही बच्चा है।’ इस बीच भारती दातों में उंगली चबाती दिखती है, तो वहीं हर्ष माथे पर हाथ धरे दिखाई देते हैं। देखें ये वीडियो:-

.@writerharsh and @bharti_lalli are in a fix and can't figure out whose kid is waiting outside the door for them. #KKK9 #JigarPeTrigger pic.twitter.com/svmidlyDHN

— COLORS (@ColorsTV) January 11, 2019