इस मशहूर एक्टर को फैन ने दी जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर किया चैलेंज

बॉलीवुड एक्टर्स हों या टीवी स्टार्स उनके फैन्स कई बार कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में ऐसा ही कुछ हुआ एक्टर गुरमीत चौधरी के साथ। असल में गुरमीत को उनके एक फैन ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और वह इस जिद पर अड़ गया कि या तो वह खुद की जान ले लेगा या गुरमीत को मार डालेगा। गुरमीत ने इस पूरे मामले को खुलकर ट्विटर पर बताया है। उन्होंने अपने उस फैस की चैट और उसकी तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की है। गुरमीत ने लिखा- मुझे तमाम कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं कि मेरा कोई फैन्स अपना प्यार साबित करने के लिए आत्महत्या करना चाहता है।

गुरमीत ने लिखा- लेकिन मैं सभी से निवेदन करता हूं कि मैं सबको प्यार करता हूं और सबकी परवाह करता हूं लेकिन इस तरह का बर्ताव न सिर्फ बुरा है बल्कि यह डरावना भी है। क्योंकि यह शख्स आत्महत्या करने के साथ मुझे भी मार डालना चाहता है। गुरमीत के इस ट्वीट को तमाम लोगों ने लाइक और शेयर किया है। गुरमीत द्वारा शेयर किए गए स्क्रीन शॉट्स में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उस शख्श ने गुरमीत को धमकी देते हुए कहा है कि जब कल मैं लाइव सुसाइड करूंगा ना तब पता चलेगा। शख्स ने यह भी लिखा है कि जो कुछ होगा वह खुद पर ले लेगा और गुरमीत का नाम नहीं खराब होने देगा।

Am receiving concerned calls nd msgs from fans all over that some person wants to commit suicide to prove his fandom!! But I request I love you all and care but this kind of behaviour is loathed extremely as well as creates trauma. Apparently this guy in the pic wants to kill me pic.twitter.com/lYfl3rtZkw

