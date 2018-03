फिर कपिल शर्मा के शो में नवजोत सिंह सिद्धू, पिछले साल हाई कोर्ट ने लगाई थी फटकार

कॉमेडियन कपिल शर्मा का नया शो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर रविवार रात 8 बजे से प्रसारित होने लगा है। 25 मार्च को कपिल का शो ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ की शुरुआत हो चुकी है। कपिल के हर शो में स्पेशल गेस्ट के तौर पर सिद्धू पाजी यानी पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को भी ठहाके मारते देखा गया है। इससे पहले कपिल के दो शो और आए थे, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शर्मा और द कपिल शर्मा शो। इन दोनों शोज में कपिल ने नवजोत सिंह सिद्धू के लिए स्पेशल सीट लगवाई थी।

वहीं इस बार ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ में नवजोद सिंह खुद अपनी कुर्सी लाए। कपिल के शो में सिद्धू पाजी का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं शो में सिद्धू ने कई सारे शेर मार कर खूब तालियां ठुकवाईं। अब कपिल के शो का फर्स्ट एपिसोड तो खत्म हो गया लेकिन सिद्धू पाजी की पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी उठ खड़ी हुई। दरअसल, जब कपिल का पहला शो चल रहा था उस वक्त हाई कोर्ट में एक पीएल दाखिल की गई थी। उस वक्त ही कपिल का शो भी बंद हो गया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि शो अब बंद हो चुका है, इसलिए पीएल भी रद्द कर दी गई थी। लेकिन इस बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू कपिल के शो में नजर आए।

Family Time With Kapil Sharma Episode 1: कॉमेडी-कम-गेम शो के साथ कपिल ने किया कमबैक

ऐसे में सिद्धू को ‘नॉन सीरियस पॉलीटीशियन’ कहा जा रहा है। इतना नहीं कहा ये भी जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं करते और टीवी पर कपिल के शो पर नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कहा जा रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ मामले में केस तैयार किया जा रहा है। इसके बाद मामले को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पास ले जाया जाएगा।

JUST IN: Punjab Mantri Navjot Sidhu back on TV, resumes another ‘TV’ innings, on TV, despite ‘propriety’ issues, HC had pulled up Sidhu in 2017, Prime-time TV priority for Mantri Sidhu? @mongavishal with details pic.twitter.com/z4BQsoUdsR

— TIMES NOW (@TimesNow) March 26, 2018