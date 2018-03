कपिल शर्मा के नए शो Family Time With Kapil की जमकर हुई खिंचाई, लोग बोले- बोरिंग शो नहीं देखेंगे

कॉमेडियन कपिल शर्मा के कॉमेडी शो को लेकर काफी वक्त से हो हल्ला चल रहा था। कपिल शर्मा के फैंस उनके नए शो ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार दर्शकों का इंतजार खत्म हुआ और 25 मार्च, रविवार को शो टीवी पर टेलिकास्ट हुआ। दर्शक रात के 8 बजते के साथ ही पूरे उत्साह के साथ अपने-अपने टीवी सेट्स के आगे आ बैठे। लेकिन शो शुरू होने के बाद कपिल के इस शो को दर्शकों का रिएक्शन वैसा नहीं मिला जैसा कॉमेडी नाइट्स विद कपिल और द कपिल शर्मा शो को मिला था। इसके चलते अब सोशल मीडिया पर कपिल के शो को लेकर उनकी खूब टांग खींची जा रही है। इतना ही नहीं शो को लोगों ने बोरिंग भी कहा।

कपिल का शो देखने वालों ने ट्विटर पर कई तरह के पोस्ट किए जिनमें वह यह कहते नजर आए कि उन्हें समझ नहीं आया कपिल का ये शो कॉमेडी शो था या खेलो और जीतो शो था। एक यूजर ट्विटर पर लिखता है, ‘कपिल शर्मा के शो ‘फैमिली टाइम विद कपिल’ आज का एपिसोड, इसमें समझ नहीं आया कि यह खेलो और जीतो शो था।’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा’ आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे गेम को सामने लाएंगे जहां खेलो और जितो टाइप की चीजें होंगी। निराशाजनक’।

Today's episode of @family time with kapil Sharma.. Can't understand.. This is like khelo or jito @sony Sab.. — Suraj (@surajlovable) March 25, 2018

एक यूजर ने लिखा, ‘बहुत ही बोरिंग शो था, फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा का बोरिंग कॉन्सेप्ट है’। एक यूजर ने कहा कि ये शो बोरिंग है उन्हें कपिल का पुराना कॉमेडी शो का कॉन्सेप्ट देखना है। ‘ये शो डिसअपॉइंटिंग है। कॉमेडीनाइट्स वापस लाओ।’ अगले यूजर ने लिखा, ‘मैंने कपिल का शो देखा पुराना शो इससे बेहतर था। ‘

@ family time with Kapil Sharma we didn’t expect you to be a anchor of a noisy game show, disappointing — Ramaa Nath (@ramaa2005) March 25, 2018

Very boring show

Family Time with Kapil Sharma

Boring concept

Like one minute game show — Ashu Aneja (@AshuAneja5) March 25, 2018

"Family time with Kapil Sharma" is super boring and extremely disappointing …. bring back comedy nights…. @KapilSharmaK9 @SonyTV etc… — PRATS (@prateemghosh) March 25, 2018

After Firangi another flop show by Kapil Sharma .. Family time with Kapil will not be a longer future . @SonyTV and Sidhu have lost his popularity now . — Shivendra Pandey (@Shivi92Pandey) March 25, 2018

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App