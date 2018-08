Video: 10 का दम में पहुंचे शाहरुख खान, सलमान ने ठेले पर घुमा किया स्वागत

सलमान खान के शो ’10 का दम’ में इस बार बिग बॉस 11 की विनर रह चुकी शिल्पा शिंदे अपनी हाजिरी देने जा रही हैं। शो में उनके साथ गेम खेलते हुए नजर आएंगे-ये है मोहब्बतें सीरियल के रमन भल्ला यानी की । शो में सलमान खान के साथ दोनों टीवी स्टार्स खूब मस्त करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में टीवी पर आने वाले शो दस का दम के इस स्पेशल एपिसोड का प्रोमो जारी किया गया था। प्रोमो बेहद मजाकिया है।

इसके बाद अब ट्विटर पर शो दस का दम के सेट से कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। खास बात यह है कि इस शो में सलमान खान के साथ शाहरुख खान नजर आ रहे हैं। दोनों सुपरस्टार्स ट्विटर पर खूब शेयर की जा रही इस वीडियो में एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते दिख रहे हैं। इस दौरान सलमान खान ऑन स्क्रीन ठेला चलाते नजर आते हैं। वहीं ठेले पर शाहरुख खान बैठे दिखाई देते हैं। इस वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म ‘करण अर्जुन’ का गाना ‘ये बंधन तो.. प्यार का बंधन है’ गाना चलता सुनाई देता है।

बता दें, जल्द ही सलमान खान शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म ZERO में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में सलमान खान का स्पेशल अपीयरेंस है। शाहरुख खान के साथ फिल्म के एक गाने में सलमान खान डांस करते भी नजर आ रहे हैं।

कुछ वक्त पहले इस फिल्म के गाने का एक टीजर भी सामने आया था। गाने में शाहरुख खान बौने बने हुए हैं और सलमान उनके पीछे से आते हैं। इस बीच शाहरुख खान सलमान की कमर पर छलांग मार कर बैठ जाते हैं।

इस फिल्म में शाहरुख एक बौने के किरदार में हैं। फिल्म में शाहरुख खान के साथ कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी हैं।

King Khan snapped on the set of #DusKaDum pic.twitter.com/mutULa0kna — SRK Universe (@SRKUniverse) August 3, 2018

One More VDO : KING KHAN @iamsrk & @WhoSunilGrover As Gutthi Romance On Suraj Huaa Madham Song On #DusKaDum Set #RaniMukherjee Also There pic.twitter.com/ddQzWDDvFU — DEEPAK (@DeepakSRKian_) August 3, 2018





