दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया माता-पिता बनने वाले हैं। हाल ही में दोनों ने गुड न्यूज़ फैंस संग शेयर की है। अब दोनों की गोदभराई की तस्वीरें सामने आई हैं।

दिव्यांका और विवेक की गोदभराई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लाल सलवार सूट और चुनरी में दिव्यांका बेहद प्यारी लग रही हैं।

मां बनने का ग्लो उनके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। दिव्यांका ने बालों में सफेद फूलों का गजरा लगाया हुआ है जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही हैं। गोल्डन झुमकों में दिव्यांका ने अपना लुक कम्प्लीट किया है।

अमृतसर में बना है ‘धुरंधर 2’ में दिखाया गया ‘हमजा’ का आलीशान बंगला, यहां देखें 20 हजार स्क्वायर फीट में फैले इस महल के अंदर की तस्वीरें

दिव्यांका तस्वीरों में बेहद खुश नजर आ रही हैं। बेबी बंप के को थामकर दिव्यांका ने कई पोज़ दिये। दिव्यांका ने इस मौके पर केक कटिंग भी की।

दिव्यांका और विवेक टीवी सीरियल ‘ये है मोहब्बतें’ के सेट पर मिले थे। जहां दिव्यांका लीड रोल में थीं जबकि विवेक शो में एक पुलिस अफसर का रोल निभाते थे।

रणवीर सिंह की फिल्म ने लगातार दूसरे दिन की 100 करोड़ से ज्यादा कमाई, वर्ल्डवाइड हुआ 600 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस

8 जुलाई 2016 को विवेक और दिव्यांका ने भोपाल में शादी की थी। अब शादी के दस साल बाद विवेक और दिव्यांका के घर में नया सदस्य आने वाला है।