टीवी इंडस्ट्री से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ‘ये है मोहब्बतें’ की मशहूर एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। कपल ने आखिरकार प्रेग्नेंसी की खबर को आधिकारिक रूप से कंफर्म कर दिया है, जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में थी।

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दिव्यांका त्रिपाठी ने दी खुशखबरी

विक्की लालवानी को दिए इंटरव्यू में दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि करते हुए बताया,“हमारा बच्चा जून के मिड में आने वाला है। विवेक और मैं अभी ही बच्चा चाहते थे। हमने कोशिश की और यह हो गया। हम बहुत खुश और खुद को भाग्यशाली मानते हैं। हमारे माता-पिता भी बेहद खुश हैं। सबसे पहले मैंने यह खबर विवेक को दी और फिर हमने तुरंत अपने माता-पिता को फोन किया। हमें लड़का या लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता।”

उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने इस खबर को पूरे 6 महीने तक छुपाकर रखा। “मैं ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, इसी वजह से यह बात छुपी रही।”

कैसे सामने आई खबर

दिव्यांका त्रिपाठी ने यह भी बताया कि यह खबर कैसे बाहर आई। “विवेक एक इवेंट में गए थे, जहां दोस्तों ने उनसे पूछा कि मैं इतने समय से बाहर क्यों नहीं दिख रही हूं। वहीं से अटकलें शुरू हुईं और फिर खबर फैल गई।”

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मुंबई में होगी डिलीवरी

दिव्यांका ने बताया कि अभी तक बेबी शॉपिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही शुरू होगी। डिलीवरी मुंबई में ही होगी। नाम को लेकर भी अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन दोनों परिवारों में यह अंदाजा लगाने का खेल शुरू हो गया है कि लड़का होगा या लड़की।

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पहले भी आई थीं रिपोर्ट्स

बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि दिव्यांका और विवेक जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं। साल 2023 में एक इंटरव्यू के दौरान दिव्यांका त्रिपाठी ने कहा था कि वह मां बनना चाहती हैं। उन्होंने कहा था, “मां बनना एक बहुत ही खूबसूरत और खास अनुभव है। यह एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, इसलिए जब सही समय आएगा, तब हम यह फैसला लेंगे।” इस साल की शुरुआत में भी उन्होंने संकेत दिए थे कि वह जल्द ही मां बनना चाहती हैं, और अब उनका यह सपना सच होने जा रहा है।