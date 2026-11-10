टीवी की मशहूर अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी ने दिवाली से पहले हुए एक दर्दनाक हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया है। अभिनेत्री के मुताबिक, दिवाली से एक रात पहले उनकी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई थी। इस दौरान दिव्यांका, उनके पति विवेक दहिया, बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन इस हादसे में उनकी बिल्डिंग के गार्ड धनपत अंकल की जान चली गई।

दिव्यांका ने बताया कि उस रात वह और विवेक कहीं बाहर जाने वाले थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनके निकलने का प्लान टलता रहा। इसी वजह से वे घर पर मौजूद थे और आग लगने का पता चलते ही अपने जुड़वां बच्चों, परिवार और स्टाफ के साथ सुरक्षित बाहर निकल आए। शुरुआत में उन्हें लगा कि इस हादसे में सिर्फ घर और बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में उन्हें गार्ड धनपत अंकल की मौत की खबर मिली।

बच्चों के जन्म पर सबसे पहले दिया था आशीर्वाद

दिव्यांका ने बताया कि धनपत अंकल उनके लिए सिर्फ बिल्डिंग के गार्ड नहीं थे, बल्कि परिवार का हिस्सा थे। जब वे पहली बार अपने जुड़वां बच्चों को घर लेकर आए थे, तब धनपत अंकल उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया था। अभिनेत्री ने सोचा था कि आने वाले सालों में वह उन्हें अपने बच्चों को बड़ा होते देखने और उनके साथ खेलते हुए देखेंगे, लेकिन अब ये सारी कल्पनाएं अधूरी रह गईं।

दिवाली पर घर में लौटी बिजली, लेकिन खुशियां नहीं

अभिनेत्री ने बताया कि दिवाली के दिन धीरे-धीरे बिजली की सप्लाई बहाल हुई। सुरक्षा जांच के बाद अगले दिन गैस और लिफ्ट की सुविधा भी शुरू कर दी गई, लेकिन उनके घर में पहले जैसी रौनक नहीं लौट सकी। दिव्यांका ने लिखा कि आग ने उस दिवाली उनके घर की रोशनी जरूर छीन ली, लेकिन धनपत अंकल की मौत ने उनके दिल में ऐसा अंधेरा छोड़ दिया है, जिसे कोई रोशनी दूर नहीं कर सकती।

यह भी पढ़ें: दिव्यांका त्रिपाठी ने किया जुड़वां बेटों के नाम का खुलासा, बताया क्या है मतलब, वेदों-देवताओं से है कनेक्शन

पोस्ट के आखिर में दिव्यांका ने लिखा कि जब उनके बेटे बड़े होंगे तो वह उन्हें उस नेकदिल इंसान के बारे में जरूर बताएंगी, जिसने घर आने पर उन्हें सबसे पहले आशीर्वाद दिया था। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी इंसान की मौजूदगी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए।