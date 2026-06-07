1990 के दशक के आखिर और 2000 के दशक की शुरुआत में ‘शक्तिमान’ हर बच्चे का पसंदीदा सुपरहीरो था। मुकेश खन्ना ने टेलीविजन पर इस आइकॉनिक किरदार को निभाकर बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की। ​​जब 2022 में एक फिल्म अडैप्टेशन की घोषणा हुई, तो फैन यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह रोल कौन करेगा।

रणवीर सिंह का नाम सामने आने के बाद मुकेश ने खुलकर इस आइडिया का विरोध किया और यह भी दावा किया कि एक्टर ने एक बार उन्हें यह समझाने में तीन घंटे लगाए थे कि वह सही चॉइस हैं। अब, ललित परिमू जो ओरिजिनल शो का भी हिस्सा थे, उन्होंने कहा है कि मुकेश के कमेंट शायद पब्लिसिटी के लिए किए गए थे।

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क्या बोले ललित?

हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन के साथ बात करते हुए ललित से मुकेश के बारे में पूछा गया कि रणवीर ने उन्हें ‘शक्तिमान’ का रोल करने के लिए तीन घंटे तक मनाने की कोशिश की और फिर भी उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, “मैं मुकेश के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। उन्हें जो करना है वो उनका अपना फैसला है।

आज का जमाना पब्लिसिटी का जमाना है और लोग फिल्मों और टीवी शो के लिए पब्लिसिटी हथकंडे अपनाते हैं। कभी-कभी वे जानबूझकर सुर्खियां बटोरने और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। मुझे लगता है कि वो भी इसी तर्ज पर काम कर रहे हैं।”

अभिनेता ने आगे कहा कि असली सच्चाई कोई नहीं जानता और यह तो समय ही बताएगा। उन्होंने आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की। ललित ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि ‘शक्तिमान’ फिल्म में वही जादू होगा जो टीवी शो में था। उन 350 एपिसोड में पहले ही बहुत कुछ दिखाया जा चुका है।

लेकिन हमें दर्शकों की पसंद के बारे में नहीं पता। अगर आज की पीढ़ी कोई सुपरहीरो फिल्म देखती है, तो वे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ही उम्मीद करेंगे। उससे कमतर होने पर उन्हें यह पसंद नहीं आएगी। अगर हम इसे टेक्निकली हाई लेवल पर नहीं बनाते हैं, तो इसका वैसा असर नहीं होगा।”

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