गीता कपूर पर मजाक में फेंक दी छिपकली, फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था

Aa Gaya finale …. aaj raat yeh bhi hoga !!!! Cinema ke kuch haseen chehron ko mera salaam… Pls vote for ur favourite contestant … download the #sonylivapp and vote live to choose ur winner for #superdancerchapter2 #top4 1) Akash Thapa 2) Bishal Sharma 3) Ritik Diwakar 4) Vaishnavi Prajapati … see u all tonight @sonytvofficial pic courtesy @princetuhin #dance #reality #seasonfinale #lovemyjob #performance #allwoman #power #classic

A post shared by Geetakapur (@geeta_kapurofficial) on Mar 23, 2018 at 9:35pm PDT