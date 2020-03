Coronavirus: कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों ने 19 मार्च से 31 मार्च तक सभी तरह की शूटिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रड्यूसर्स असोसिएशन और प्रोड्यूसर गिल्ड ऑफ इंडिया सहित फिल्म और टीवी से जुड़े कई संगठनों ने ये फैसला कोरोना संक्रमण के फैलने के एहतियात के तौर पर लिया है। वहीं पैकअप के लिए प्रोडक्शन कंपनियों को चार दिन का वक्त दिया गया है। यही नहीं साउथ फिल्म और टीवी सहित रीजनल सिनेमा से जुड़ी इंडस्ट्री ने भी अपने स्तर पर इस फैसले को लागू किया है।

गौरतलब है कि इससे पहले फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एमप्लॉइज (FWICE) ने भी फिल्मों की शूटिंग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। अब संगठनों के आपसी सहमति के बाद 31 मार्च तक किसी भी प्रकार की शूटिंग नहीं की जाएगी। FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक दुबे ने कहा कि इस समय जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा, मैं 25 लाख वर्कर और टेक्निशन का प्रतिनिधित्व करता हूं। इन लोगों ने दैनिक भूगतान किया जाता है। ये रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, लेकिन जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है।

वहीं इंडियन फिल्म टीवी डायरेक्टर एसोशिएसन के चेयरमैन अशोक पंडित ने कहा कि, ‘पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की चपेट में हैं। हमने फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहीं सभी संस्थाओं के साथ सयुंक्त बैठकों में यह फैसला किया है कि 19 मार्च से 31 मार्च तक किसी भी प्लेटफॉर्म की शूटिंग नहीं होगी। फिल्म हो, टेलीविजन हो या फिर डिजटल प्लेटफॉर्म की शूटिंग हो, किसी भी प्रकार की शूटिंग नहीं होगी।’



NO shootings from 19 to 31 March 2020: Producers Guild of India… OFFICIAL statement… #CoronaVirus #COVID19 pic.twitter.com/coQHLPlAvy

बता दें कि फिल्म और टीवी संगठनों के इस फैसले से पहले ही कार्तिक आर्यन की फिल्म भुल-भुलैया-2 सहित रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र और शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी की शूटिंग रुक चुकी है। वहीं, कई सेलेब ने अपने पब्लिक शो भी कैंसिल कर दिए हैं।

ALL shootings to come to a halt from 19 to 31 March 2020… OFFICIAL statement… #CoronaVirus #COVID19 pic.twitter.com/GGxEcdiogr

