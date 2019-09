View this post on Instagram

#BiggBoss13 aa gaya hai parosne mad manoranjan!😎 Dekhna na bhoole, #FirstDayFirstShow with @BeingSalmanKhan starting 29th September, 9 PM and Mon-Fri,10:30 PM. @Vivo_India #BB13 #SalmanKhan #BiggBoss Anytime on @voot