Bigg Bosss 12: बिग बॉस सीजन 12 का आगाज कुछ ही घंटो में होने वाला है। ऐसे में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडयो में कुछ कंटेस्टेंट्स हैं जो कि आपस में बहस करते दिखाई दे रहे हैं। शो की एक छोटी सी क्लिप में एक कंटेस्टेंट दूसरी कंटेस्टेंट के लिए बोलती दिखाई देती है कि जनता से रिक्वेस्ट है कि इस कंटेस्टेंट के लिए वोट न करें। इस पर दूसरी कंटेस्टेंट भड़क जाती है। ऐसे में एक दूसरे को भडकाऊ बातें कही जाने लगती हैं। जब एक कंटेस्टेंट दूसरी को ‘ड्रामा क्वीन’ कहना शुरू कर देती है तभी बात बिगड़ती दिखाई देती है।

यह सब देखने के बाद बिग बॉस की आवाज आती है। बिग बॉस कहते हैं- ‘आप चारों ने बिग बॉस के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। क्योंकि यह पहली बार है जब शो शुरू होने से पहले ही आप इस शो का हिस्सा बन गए हैं। इसके साथ ही आपमें से कोई दो सदस्य एक और अध्याय जोड़ेंगे। और वो होगा शो के पहली रात ही ‘घर से बेघर’ हो जाना।’

For the first time ever, @BiggBoss outhouse mein game ho chuki hai shuru aur hone wale hain eliminations before the season begins! Taiyaar ho jaaiye for behisaab drama and hungama on #BB12 starting tomorrow at 9 PM. #BiggBoss12@BeingSalmanKhan pic.twitter.com/pk8sHeLyem

