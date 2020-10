इस बार बिग बॉस में BB मॉल भी देखने को मिलेगा। इस मॉल में कंटेस्टेंट के लिए राशन के सभी सामान उपलब्ध होंगे। मॉल से कंटेस्टेंट खाने पीने के सामने कैसे ले पाएंगे ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा।

Jiss ghar mein ration par bhi hoti hai ladaayi, wahan aaj khulne wala hai BB MALL! #BB14GrandPremiere TONIGHT at 9 PM.Catch it before TV on @VootSelect.@BeingSalmanKhan #BiggBoss #BiggBoss14 #BB14 #BiggBoss2020@PlayMPL @DaburDantRakshak @TRESemmeIndia @LotusHerbals pic.twitter.com/rf122BzU0e