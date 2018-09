Bigg Boss 12: ‘क्रिकेट के खिलाड़ी’ के अलावा इस एक्ट्रेस की हो रही ‘घर’ में एंट्री

बिग बॉस का सीजन 12 टेलीविजन की दुनिया पर दस्तक देने के लिए एक दम तैयार है। इस बार के सीजन में कंटेस्टेंट्स जोड़ियां बन कर बिग बॉस के घर में गेम खेलते दिखाई देंगे। बिग बॉस के घर में किन-किन नामी सेलेब्स की एंट्री होने जा रही है, यह जानने के लिए बिग बॉस फैन्स काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में बिग बॉस के घर में दो और सेलेब्स के आने का खुलासा हो चुका है। जी हां, भारती-हर्ष लिंबाचिया और तनुश्री दत्ता-इशिता दत्ता की जोड़ियों के नामों के खुलासे के बाद अब एक क्रिकेटर खिलाड़ी भी बिग बॉस के सीजन 12 में नजर आएगा।

कलर्स के ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक खिलाड़ी का जिक्र किया जा रहा है। हालांकि इन वीडियो में कंटेस्टेंट का नाम रिवील नहीं किया गया है। लेकिन अब तक श्रीसंत को लेकर कई खबरें सामने आई हैं कि इस बार के बिग बॉस सीजन 12 में श्रीसंत भी नजर आएंगे ऐसे में माना जा रहा है कि यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि श्रीसंत ही होंगे। वीडियो में क्रिकेटर कहते नजर आते हैं- ‘मेरे लिए जिंदगी हमेशा थी एक क्रिकेट का मैदान, लेकिन अब मुझे बनना है बिग बॉस के इस घर का सुल्तान।’ इस वीडियो को इस कैप्शन के साथ शेयर किया गया है- ‘बिग बॉस 12 के घर में आ रहा है क्रिकेट का एक सुपरस्टार गिराने सबका विकेट। 16 सितंबर से हर रात 9 बजे।’

इसके अलावा बिग बॉस के शो में एक और सेलेब के आने का खुलासा हुआ है-टीवी एक्ट्रेस नेहा पेंडसे। फिलहाल एक्ट्रेस का नाम और चेहरा दोनों ही शो के प्रोमो वीडियो में सीक्रेट रखा गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे कैप्शन दिया गया है- ‘अब होगा धमाल और मचेगी धूम। तैयार हो जाओ इस बड़ी रात के लिए। बिग बॉस 12।’ बता दें एक्ट्रेस को आखिरी बार फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा में कपिल के साथ कॉमेडी करते हुए देखा गया था। नेहा अभी तक कई फिल्मों और भाग्य लक्ष्मी जैसे डेली सोप में काम कर चुकी हैं।

Ab hoga dhamaal aur machegi dhoom. Taiyaar raho for the Bigg Night of #BiggBoss12 #BB12 @BeingSalmanKhan @iamappyfizz @oppomobileindia @TheGarnierMan pic.twitter.com/aAwrNsGSp6

