बिग बॉस 11: अर्शी का बुरा बर्ताव देख दुखी हैं शिल्पा शिंदे की ‘आई’, घर के बाहर आकर यह बोलीं

बिग बॉस के घर पर शुक्रवार के एपिसोड में कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स ने सरप्राइज विजिट किया। इस दौरान शिल्पा शिंदे की मम्मी भी शो पर आईं। शिल्पा की आई घर के अंदर दाखिल होते ही सभी घर सदस्यों से विनम्रता पूर्वक मिलीं। इस दौरान सारे घर वाले बिग बॉस के आदेश के चलते फ्रीज थे। वहीं शिल्पा की आई अर्शी से भी बहुत प्यार से मिलीं। लेकिन शिल्पा के साथ अच्छे संबंध न होने के चलते अर्शी आई से ठीक से नहीं मिलीं। अर्शी इस दौरान किचिन एरिया में एक कोने में बैठी ही रहीं। वहीं अर्शी ने शिल्पा की आई के सामने ही उन्हें ‘वाहियात’ कहा।

अब घर से वापस आने के बाद आई ने बिग बॉस का शुक्रवार का एपिसोड देखा। इस एपिसोड को देखने के बाद शिल्पा की आई काफी दुखी हुईं। टीवी पर अर्शी के रवैये को देख शिल्पा की माताजी को काफी बुरा महसूस हुआ। ये एपिसोड टेलीविजन पर टेलीकास्ट होने के बाद कई टीवी स्टार्स ने अर्शी को लताड़ लगाई। टीवी एक्ट्रेस गौहर खान ने अर्शी के लिए कहा था, ‘एंटरटेनिंग होना अच्छी बात है, लेकिन बदतमीजी ठीक नहीं। पिछले एपिसोड के बाद आप अपने फैंस को खो चुकी हैं- अर्शी खान। शिल्पा की मॉम बहुत ही ग्रेसफुली आप लोगों से मिलीं। वहीं उन्होंने आपको ‘अर्शी जी’ कहा। लेकिन आपने शिल्पा की मॉम के सामने ही उन्हें ‘वाहियात’ कहा.. #शेम’ ।

वहीं गौहर के इस ट्वीट का शिल्पा के भाई आशुतोष शिंदे ने भी रिप्लाई किया। आशुतोष ने गौहर को ट्वीट कर कहा, ‘शुक्रिया गौहर खान, जब आई घर से बाहर आईं तो मैंने उनसे इस बारे में पूछा था। उन्होंने उदास भरे स्वर में कहा था, ‘अर्शी मिलने नहीं आई।’ लेकिन कोई नहीं ये सिर्फ गेम है।’

Being entertaining is great but that doesn’t take away from badtameezi.. arshi khan u lost a fan in last nites episode… Shilpa’s mom was so graceful that she referred to u as arshiji n u called her daughter wahiyaat in front of her.. #shame — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) December 8, 2017

Thanks @GAUAHAR_KHAN for acknowledging this. I precisely asked Aai about Arshi only, the moment she came out of house, to which she sadly said, Arshi didnt come & meet me . But no hard feelings.. its a G A M E !!! of #BB11 @ColorsTV https://t.co/LUNAXmqp7Y — Ashutosh Shinde (@shindeashutosh) December 8, 2017

Thanks @GAUAHAR_KHAN for acknowledging this. I precisely asked Aai about Arshi only, the moment she came out of house, to which she sadly said, Arshi didnt come & meet me . But no hard feelings.. its a G A M E !!! of #BB11 @ColorsTV https://t.co/LUNAXmqp7Y — Ashutosh Shinde (@shindeashutosh) December 8, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App