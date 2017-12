बिग बॉस 11: ट्विटर पर लताड़ने के बाद हिना की क्लास लगाने करण पटेल पहुंचे घर के अंदर

बिग बॉस के घर पर हाल ही में घर सदस्यों के परिवार वाले उनसे मिलने बिग बॉस के घर जा पहुंचे। इस दौरान घर के अंदर शिल्पा शिंदे की मां, विकास गुप्ता की मां, आकाश की मां, हिना के बॉयफ्रेंड रॉकी, हितेन की पत्नी गौरी मिलने पहुंचे। इसके अलावा बिग बॉस कंटेस्टेंट से मिलने टीवी के कुछ जाने माने चहरे भी जा पहुंचे। जी हां, इस दौरान बिग बॉस के घर पर टीवी स्टार और एक्स कंटेस्टेंट करिश्मा तन्ना के अलावा ‘ये है मोहब्बतें’ के रमन यानी करण पटेल भी घर के अंदर दाखिल हुए।

इसके चलते करिश्मा सारे घर सदस्यों से मिलती हुई नजर आईं। तो वहीं वह कुछ कंटेस्टेंट्स को हड़काती हुई भी दिखाई दीं। इस बीच कंटेस्टेंट्स बाहर से आए इन सेलेब्स को कुछ नहीं कह सकते थे। बिग बॉस के आदेश के अनुसार वह स्टेच्यू बने हुए थे। करिश्मा के घर में एंटर होते ही सब फ्रीज हो जाते हैं। करिश्मा सबसे पहले विकास के पास जाती हैं और उनसे कहती हैं कि घर पर सब आपको ‘मास्टर माइंड’ कहते हैं। आगे वह कहती हैं, ‘सब कहते हैं कि आप घर के मास्टर माइंड है, तो अगर आपके पास दिमाग है तो क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे।’

The housemates are grilled by our special guests with some tough questions! Keep watching #BB11 to witness all the drama! @KARISHMAK_TANNA @TheKaranPatel pic.twitter.com/g7Smt6tJlB

— COLORS (@ColorsTV) December 8, 2017