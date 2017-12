बिग बॉस 11: घरवालों को नहीं पता कौन हैं मिताली राज? ट्विटर पर कंटेस्टेंट्स हुए ट्रोल

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले चर्चित रिएलिटी टीवी शो बिग बॉस सीजन 11 के खत्म होने में अब कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं। शो में अब 8 से भी कंटेस्टेंट बाकी रह गए हैं जिनके बीच बिग बॉस 11 के विनर का खिताब जीतने को लेकर कॉम्पटीशन चल रहा है। घर के भीतर मौजूद सभी कंटेस्टेंट खुद को ज्यादा से ज्यादा प्रभावी और अच्छा दिखाने की भरसक कोशिशें कर रहे हैं। फिनाले तक सिर्फ 4 ही लोग पहुंच पाएंगे और इस रेस से प्रियांक पिछले हफ्ते बाहर हो गया है।

पिछले ही हफ्ते शो के होस्ट सलमान खान ने हिना खान को उनके मैथ्स को लेकर फिरकी ली। इतना ही नहीं पड़ोसी घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स के घरवालों ने हिना खान से तीखे सवाल पूछे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, जब घर के सदस्यों से सलमान खान ने पूछा कि मिताली राज राज कौन है तो घर के किसी भी सदस्य को इसका जवाब नहीं पता था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज ने भारत को कई बार गौरवान्वित किया है और उनके बारे में नहीं पता होने की वजह से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स के ऊपर ट्विटर यूजर्स का गुस्सा फूट पड़ा।

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर तमाम यूजर्स ने बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स को ट्रोल किया। एक यूजर ने ट्वीट किया- ये सारे घर वाले बेवकूफ हैं। उन्हें मिताली राज के बारे में नहीं पता है… मैं किसी को भी वोट नहीं करूंगा… इस गधो के लिए वोट होना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा उल्लू है। इसके अलावा यूजर्स ने तमाम तरह की बातें बिग बॉस हाउसमेट्स के लिए कही हैं। हम ये ट्वीट्स नीचे आपके लिए पेश कर रहे हैं।

These all housemates are dumb, they don't know #MithaliRaj …. I'm not going to vote anyone ….To these Asses #BB11 #Biggboss11 @BiggBoss #WeekendKaVaar who is your pick? सबसे बड़ा #उल्लू

Really embarrassing!! Nobody in the @BiggBoss house knows who is Mithali Raj? Like really? #BB11 #WeekendKaVaar

WTF they don’t know who is Mithali Raj #biggboss

