बिग बॉस 11: लाइव वोटिंग के दौरान हिना खान के साथ भीड़ ने की बदसलूकी! सामने आई तस्वीरें

कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला रिएलिटी शो बिग बॉस सीजन 11 फिनाले से महज 10 दिन दूर है। शो से एलिमिनेशन के लिए इस हफ्ते 4 कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया गया है। ये कंटेस्टेंट्स हैं लव त्यागी, हिना खान, विकास गुप्ता और शिल्पा शिंदे। पिछले किसी भी सीजन के मुकाबले थोड़ा हटकर चलते हुए बिग बॉस ने इन चारों कंटेस्टेंट्स को लाइव वोटिंग के लिए जनता के बीच ले जाने का फैसला किया। इन चारों कंटेस्टेंट्स को मुंबई के इनॉर्बिट मॉल ले जाया गया जहां हजारों की तादात में लोगों ने अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को बचाने के लिए वोटिंग की।

लाइफबेरी डॉट कॉम की एक रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे मैनेज करने के लिए बीच में कुछ देर का ब्रेक भी लिया गया। जानकारी के मुताबिक इसी बीच कंटेस्टेंट हिना खान के साथ बदतमीजी हुई। रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोगों ने हिना खान के बाल खींचे। मालूम हो कि हिना खान घर के भीतर अब तक की सबसे सक्रिय कंटेस्टेंट्स में से हैं। हालांकि वोटिंग और अपनी परफॉर्मेंस के दम पर वह अब तक बहुत अच्छा करती रही हैं। हालांकि घर के भीतर उनके गेम खेलने के अंदाज ने उनकी छवि काफी हद तक निगेटिव बना दी है।

— The Reality Shows (@TheRealityShows) January 4, 2018

गौरतलब है कि बिग बॉस सीजन 11 की शुरुआत 5 पड़ोसियों के साथ हुई थी जिन्हें की मुख्य घर के पास ही बनाए गए पड़ोसी घर में रखा गया था। हालांकि पड़ोसी कंटेस्टेंट्स में से सिर्फ लव त्यागी ही अब घर के भीतर बचे हुए हैं और बाकी संभी कंटेस्टेंट्स को वक्त से साथ घर से बेघर कर दिया गया है। घर में हिना खान, शिल्पा शिंदे और विकास गुप्ता सबसे मजबूत प्रतिभागियों के तौर पर खड़े हुए हैं। बिग बॉस सीजन 11 में इस बार यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सा कंटेस्टेंट घर से बेघर होगा।

Wowww m soo sooo happy fr u #Hinakhan now ppl say anything jst chant hina hina hina

