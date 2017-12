बिग बॉस 11: शिल्पा को मां के सामने कहा गया ‘वाहियात’, अर्शी का रवैया देख भड़कीं टीवी की ये एक्ट्रेसेज

बिग बॉस 11 सीजन में हाल ही में कंटेस्टेंट्स के घर वाले सरप्राइज विजिट पर घर के अंदर आए। इस बीच अर्शी खान के पिता ने भी घर के अंदर शिरकत की। वहीं अर्शी ने को-कंटेस्टेंट शिल्पा शिंदे पर आरोप लगाया कि शिल्पा ने अर्शी के पिता के घर आगमन पर अजीब सा मुंह बनाया। उन्होंने कहा कि शिल्पा मेरे पिता को गंदी निगाह से देख रही थीं। इसके बाद शिल्पा की माता जी भी घर के अंदर आती हैं। वहीं जब शिल्पा की माता जी सभी घर सदस्यों से मिलती हैं, अर्शी खान शिल्पा की माता जी से नहीं मिलतीं। इस बीच अर्शी शिल्पा और उनकी मम्मी को नजरअंदाज करती हैं और एक तरफ बैठ जाती हैं। इस बीच वह शिल्पा को उनकी मम्मी के सामने ही ‘वाहियात औरत’ कहती हैं।

इस एपिसोड के टेलीकास्ट होते ही। अर्शी खान ट्विटर पर ट्रोल होने लगीं। इसके चलते कई टीवी स्टार्स अर्शी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए हैं। एक्ट्रेस गौहर खान अर्शी के इस बर्ताव को लेकर कहती हैं, ‘एंटरटेनिंग होना अच्छी बात है, लेकिन बदतमीजी ठीक नहीं। पिछले एपिसोड के बाद आप अपने फैंस को खो चुकी हैं- अर्शी खान। शिल्पा की मॉम बहुत ही ग्रेसफुली आप लोगों से मिलीं। वहीं उन्होंने आपको ‘अर्शी जी’ कहा। लेकिन आपने शिल्पा की मॉम के सामने ही उन्हें ‘वाहियात’ कहा.. #शेम’

Being entertaining is great but that doesn’t take away from badtameezi.. arshi khan u lost a fan in last nites episode… Shilpa’s mom was so graceful that she referred to u as arshiji n u called her daughter wahiyaat in front of her.. #shame — Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) December 8, 2017

इधर, टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने भी अर्शी खान को ट्विटर के जरिए लताड़ा। काम्या ट्वीट कर लिखती हैं, ‘हाल ही में बिग बॉस का लास्ट एपिसोड देखा। मैडम अर्शी जी मैं आपकी फैन कभी भी नहीं थी। लेकिन आप मुझे नापसंद भी नहीं थीं। लेकिन जब आपने एक मां के सामने उसकी बेटी को घटिया कहा तो आपको अब देखने का मन भी नहीं कर रहा है। शिल्पा की मॉम बहुत स्वीट हैं। उन्हें देख आंखों में आसूं आ गए थे।’

Jus saw last nite’s epi,Madam arshiji i was never ur fan but aap mujhe naapasand bhi nahi thi..lekin jab aapne ek maa ke saamne ussi ki beti ko ghatiya kaha toh ab aapko dekhne ka bhi mann nahi kar raha hai.. shilpa’s mom was too sweet.. made me cry too!! — Kamya Punjabi (@iamkamyapunjabi) December 8, 2017

इसके अलावा बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट रह चुकीं किश्वर मर्चेंट ने भी अर्शी के खिलाफ ट्वीट कर लिखा। अपने ट्वीट पोस्ट पर किश्वर लिखती हैं, ‘अर्शी आप बीमार हैं.. इलाज कराओ अपना। फैमिली एपिसोड हमेशा इमोशनल होता है, इसे देखना भी और एक्सपीरियंस करना भी। शिल्पा की मॉम को बहुत-बहुत प्यार।’

Arshi Ur a sick woman..ilaaj karao apna

Family episode is always so emotional..To watch and to experience !! It was heartbreaking when I had to keep rewinding everytime I wud rch my mom

Loved Shilpa’s mom for what she said

Puneesh’s father was cute too#BB11 — Kishwer M Rai (@KishwerM) December 8, 2017

