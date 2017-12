Bigg Boss 11: घर में ‘जानी दुश्मन’ बनें ‘दोस्त’, साथ हंसती-खेलतीं नजर आईं शिल्पा शिंदे और हिना खान

बिग बॉस के घर में कब कौन किसका दोस्त बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ वक्त पहले कंटेस्टेंट हिना खान और शिल्पा शिंदे एक दूसरे की सूरत देखने को भी राजी नहीं थे। वहीं इन दिनों दोनों घर में एक साथ हंसती खेलती नजर आ रही हैं। तो क्या हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच में दोस्ती हो चुकी है? दरअसल, बिग बॉस के घर में लक्जरी टास्क बजट खेला जाता है। इसी टास्क में अगले हफ्ते के कप्तान कंटेंडर्स को भी चुना जाना होता है। अब हिना खान प्रबल दावेदारी ठोकते हुए कैप्टनशिप कंटेंटर बनने के लिए खड़ी होती हैं वहीं टास्क में उन्हें अपना अंडा बचाना होता है।

अगर अंत तक उनका अंडा सेफ रहे तो वह कैप्टंसी टास्क खेलने की दावेदार बन सकती हैं। इस दौरान विकास गुप्ता हिना का अंडा पूल में फेंकने की पुर्जोर कोशिश करते हैं। लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि शिल्पा शिंदे संचालक होने के नाते हिना को सपोर्ट करते हुए उनक अंडा सेफ जोन में डाल देती हैं। इसके पीछे की वजह ये होती है कि शिल्पा विकास को कैप्टंसी टास्क में कंटेंडर बनने नहीं देना चाहतीं। वहीं जब विकास की बारी आती है तो हिना भी अब अपना बदला लेने की बात करती हैं।

.@lostboy54, Puneesh Sharma and Luv Tyagi discuss the current situation of the house! Find out more tonight at 10:30 PM. #BB11 #BBUnseenAction pic.twitter.com/8KmvT1VnCy

— Bigg Boss (@BiggBoss) December 20, 2017