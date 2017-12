Bigg Boss 11: हिना खान का शिल्पा के साथ ‘पानी’ को लेकर लड़ना, इस टीवी एक्टर को नहीं आया पसंद

बिग बॉस के घर में शिल्पा शिंदे हमेशा किचन में खाना बनाती हुई ही दिखाई देती हैं। शिल्पा घर में सभी घर सदस्यों का खाना बनाती हैं। वहीं हिना को पता चलता है कि शिल्पा जिस पानी से खाना बनाती हैं वह ‘आरो’ का नहीं बल्कि नल का पानी होता है। हिना इस बात को खूब खींचती हैं और शिल्पा के साथ बुरा व्यवहार करते हुए कहती हैं कि खाना बनाने के लिए टैब का पानी कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। अब इस एपिसोड के एयर होने के बाद हिना खान एक बार फिर से सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई हैं।

इधर, टीवी एक्टर सुयश राय ने भी हिना को उनकी इस हरकत के लिए लताड़ लगाई है। सुयश बिग बॉस कंटेस्टेंट हिना खान की आलोचना करते हुए ट्विटर पर पोस्ट लिखते हैं। सुयश कहते हैं, ‘हर बार मैं निगेटिव न सोचने की कोशिश करता हूं। लेकिन हीना कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं। शिल्पा जी किचन छोड़ क्यों नहीं देतीं। जब बनाना पड़ेगा खाना तब पता चलेगा। कई इतना थैंकलेस कैसे हो सकता है? उस इंसान के लिए जो हर दिन आपके लिए खाना बनाता है। बहुत बुरा’

सुयश हिना के लिए कहते हैं,’हिना ईजी..ईजी। यही सेम बात आप पोलाइटली भी कह सकती हैं। जो आप कह रही हैं वह गलत नहीं हैं। लेकिन जैसे आप कह रही हैं वह गलत है।’

Hina easilyyyyyyy easilyyyyyy could have done this in a nicer way and said the same thing in a polite manner if not sweetly.

What she is saying is not wrong…the way she is saying is bad #BB11

