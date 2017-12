Bigg Boss 11: हिना खान ने करण पटेल को दिया बिग बॉस हाउस में रहकर दिखाने का चैलेंज, जानिए क्या मिला जवाब?

बिग बॉस के घर में हिना खान टेलीविजन इंडस्ट्री का फेमस नाम है। इसके चलते हिना खान पॉपुलर तो हैं हीं, वहीं इन दिनों हिना सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल हो रही हैं। वजह है- घर के अंदर हिना का रवैया। हिना पिछले दिनों घर के अंदर कई टीवी स्टार्स के नाम लेती नजर आईं। इस दौरान हिना ने साक्षी तंवर, गौहर खान और संजीदा का नाम लिया। इन ऐक्ट्रेसेस पर कॉमेंट करने को लेकर हिना खान सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुईं।

वहीं कई टीवी स्टार्स ने भी हिना को इस तरह की हरकत करने पर लताड़ लगाई। अब एक बार फिर से ‘ये है मोहब्बतें’ एक्टर करण पटेल हिना खान के बारे में ट्वीट करते नजर आए हैं। करण हिना के लिए ट्वीट कर कहते हैं, ‘भाई एक बात तो पक्की पता चली है कि सच सुनने की #मिसग्रेस की बुरी तरह जली है। #Hyena? चलिए उनके लिए फंड कलेक्ट किया जाए उनकी मेमोरी प्रॉब्लम के लिए।’

करण आगे कहते हैं, ‘अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, मुझे घर के अंदर से आए हुए। और वह यह भी भूल गईं कि मैंने उन्हें क्या कहा था।’ बता दें, बीबी लैब टास्क में हिना विकास को गुस्से में कहती हैं कि उनका दोस्त घर पर आया था। हिना करण पटेल का नाम लेकर कहती हैं कि मैं चैलेंज देती हूं कुछ दिन इस घर में बिता कर देखे तो मानूं।

Bhai ek baat toh pakki pata chali hai ki Sach sunn ke #MissGrace ki buri tarah Jali hai … #Hyena ?? … lets all collect a fund to treat her #MemoryProblem because not even a week is over since i visited and she #Forgot what I told her in the house ..! #BigBoss11

