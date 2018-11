एकता कपूर का सीरियल ‘कसौटी जिंदगी के 2’ ने टीवी की दुनिया में फिर वापसी की है। शो में तीन कैरेक्टर्स पुराने हैं: अनुराग-प्रेरणा और कोमलिका। इस बार भी स्क्रीन पर ये तीनों किरदार दर्शकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं शो में कोमलिका के रूप में हिना के एंट्री मारने से उनके फैन्स की खुशी दुगनी हो गई। शो में हिना खान के ड्रेस, ज्वैलरी, नाज और नखरों के अलावा उनके डायलॉग्स भी दर्शकों को इतने पसंद आ रहे हैं कि इस वक्त वह इंटरनेट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

हिना के फैन्स हिना की तरह कोमलिका बन कर एक्टिंग भी करते देखे जा रहे हैं। जी हां… टिकटॉक फनऐप के जरिए फैन्स हिना खान का वह डायलॉग खूब बोलते दिख रहे हैं जिसमें वह कहती हैं, ‘कैन है ये जिसने कोमलिका को पलटके नहीं देखा। हू हिज ही…। हाव अनलकी… देखा ही नहीं होगा। देख लेता ना तो न नजर हिलती न पैर।’

फैन्स के इस प्यार को देख कर हिना खान काफी एक्साइटेड दिखाई दीं। ऐसे में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में हिना खान अपनी एक फैन का वीडियो शेयर किया।

वीडियो में फैन हिना खान की तरह कोमलिका बन कर उनका डायलॉग बोलती दिख रही है। हिना खान ने फैन्स द्वारा मिल रहे इस प्यार को स्वीकार करते हुए कहा कि वह बहुत खुश हैं।

हिना ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘इतना प्यार देखकर मैं पागल हो जाउंगी। पहले कोमलिका के सिग्नेचर टोन पर पूरा देश नाच रहा था। अब कोमलिका के डायलॉग्स चारों तरफ हैं।’

Gosh m going crazy… u guys!!! Sending tons and tons of love and gratitude ..At first the nation was dancing on komolikas signature tune.. and now it seems her dialogues are a wildfire too.. credit goes to one and only @ektaravikapoor https://t.co/0TXlw1WxDF

— HINA KHAN (@eyehinakhan) November 12, 2018