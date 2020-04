रश्मि देसाई के बैंक अकाउंट से अरहान खान ने निकाले लाखों रुपए!, लीक हुई डिटेल्स

टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में अपने रिलेशनशिप की खबरों से लाइम लाइट में आए अरहान खान (Arhaan Khan) और रश्मि देसाई (Rashmi Desai) एक बार फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक बैंक अकाउंट डिटेल्स लीक हुई है जिसे रश्मि देसाई का बताया जा रहा है। इस डिटेल के मुताबिक इसमें से लाखों रुपए निकाले गए हैं। और वो भी तब जब रश्मि देसाई बिग बॉस के घर में थीं।

जो बैंक डिटेल्स वायरल हो रही है उसमें अकाउंट होल्डर का नाम शिवानी अजय कुमार देसाई लिखा है। हालांकि लोग इसे रश्मि देसाई का ही बता रहे हैं। इस डिटेल को रश्मियन्स का अड्डा नाम के इंस्टाग्राम पेज से शेयर किया गया है। डिटेल्स लीक की तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, फ्रॉड अरहान खान ने क्या किया है। इसके बाद रश्मि के फैंस अरहान को ट्रोल कर रहे हैं। बैंक स्टेटमेंट के मुताबिक इससे लाखों रुपए निकालें गए हैं।

रश्मि के एक फैन की मानें तो ये सब देख रश्मि डिप्रेशन में चली गई थीं। वो अरहान की वजह से मुश्किलों का सामना कर रही हैं। वहीं रश्मि के एक और फैन ने जस्टिस की बात करते हुए लिखा कि हमें रश्मि देसाई को न्याय दिलाने की जरूरत है। उसने कड़ी मेहनत से इतने पैसे कमाए हैं। और फ्रॉड अरहान खान उसके पैसों का दुरुपयोग कर रहा है। समाज के लिए घृणा है। लोग ट्विटर पर फ्रॉड अरहाना खान नाम से ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि बैंक डिटेल्स की सच्चाई क्या है, ये तो रश्मि देसाई ही बता सकती हैं।

गौरतलब है कि बिग बॉस में रश्मि और अरहान खान के बीच नजदीकियां बनीं थीं। दोनों एक-दूसरे को पसंद करते थे और घर में सपोर्ट भी करते थे। शो में अरहान ने रश्मि को प्रपोज भी किया था। लेकिन इसी शो में उनकी लव स्टोरी का अंत भी हो गया। क्योंकि अरहान खान ने अपने रिश्ते के बारे में काफी कुछ रश्मि से छिपा कर रखा था। लेकिन शो में सलमान खान ने अरहान की सारी पोल पट्टी खोल कर रख दी। सलमान खान ने ही बताया कि अरहान एक बच्चे के पिता हैं। इस खबर से सभी घरवाले तब शॉक्ड हो गए थे और रश्मि भी अरहान से दूरी बना ली।

So this @imArhaanKhan is threatening #RashamiDesai because @BeingSalmanKhan exposed him on the show and also he used her money when she was inside the house not just for himself but he used to do funding of his own friends by Rashami ‘s hard earned money #Shame pic.twitter.com/D2Em05GYHT

— Rahul Kundra (@Rahul_Kundra77) April 20, 2020