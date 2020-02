Bigg Boss 12 की विनर दीपिका कक्कड़ के शो ‘कहां हम कहां तुम’ (Kahaan Hum Kahaan Tum) को लेकर खबर आ रही है कि मेकर्स इस शो को बंद करने जा रहे हैं। पिछले साल जून महीने में स्टार प्लस पर प्रसारित इस शो में दीपिका कक्कड़ इब्राहिम और करण वी ग्रोवर मुख्य भूमिका में हैं। अच्छी टीआरपी के बावजूद इस शो के बंद करने की खबर पर फैंस काफी सकते में आ गए हैं। चैनल द्वारा अचानक से इस शो को बंद करने को लेकर दर्शक ट्विटर पर हैश टैग #SaveKHKT ट्रेंड करा रहे हैं।

संजीवनी 2 के बाद कहां हम कहां तुम ऐसा दूसरा शो है जिसे अच्छी टीआरपी के बावजूद बंद किया जा रहा है। ट्विटर पर शो के चाहने वाले मेकर्स से ऐसा करने के पीछे के कारण पूछ रहे हैं। एक यूजर ने स्टार प्लस और गौरव बनर्जी से सवाल पूछा कि अचनाक से इस फैसले के पीछे का क्या कारण है? हम अपने स्तर पर इस शो को बचाने का हर प्रयास करेंगे। एक और यूजर ने शो को बचाने के लिए ट्विटर पर अपना पहला ट्वीट किया। उसने लिखा, यह मेरा पहला ट्वीट है और क्योंकि कहां हम कहां तुम को मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। दीपिका और करन आप इस तरह के अभूतपूर्व अभिनेता हैं।

खबरों की मानें तो 14 मार्च तक इस शो को ऑफ एयर कर दिया जाएगा। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका कक्कड़ और करण वी ग्रोवर के इस शो को अच्छी रेट‍िंग्स के बावजूद बंद किया जा रहा है।

@StarPlus @SandiipSikcand @veenaasikcand Please extend our show or change the time slot it’s not fair to the cast or the fans to abruptly end the show which is loved all over the world by its fans #SaveKHKT https://t.co/zjJJY5YLsl

