‘बिग बॉस’ के घर में विवाद और तीखी बहस कोई नई बात नहीं है। अलग-अलग सीजन में कंटेस्टेंट्स के बीच लड़ाई कई बार निजी टिप्पणियों, गाली-गलौज और आपत्तिजनक बयानों तक पहुंची है। ‘बिग बॉस 20’ में माही विज की ट्रांसजेंडर समुदाय को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद एक बार फिर पुराने विवाद चर्चा में हैं।

हालिया एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क के दौरान माही विज और लव गिल के बीच बहस हुई। इस दौरान माही गुस्से में आ गईं और उन्होंने ट्रांस महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। लव गिल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ट्रांस लोग भी इंसान हैं और उनके सम्मान की बात कही। माही का यह मामला सामने आने के बाद ‘बिग बॉस’ के पुराने सीजन के कुछ विवादित बयान भी याद किए जा रहे हैं।

सिद्धार्थ शुक्ला का ‘ऐसी लड़की’ वाला बयान

‘बिग बॉस 13’ में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के बीच कई बार तीखी लड़ाई हुई। एक बहस के दौरान सिद्धार्थ ने रश्मि को ‘नौकरानी’ कहा और इसके बाद ‘ऐसी लड़की’ वाली टिप्पणी की। रश्मि ने तुरंत पलटकर पूछा-‘ऐसी यानी कैसी लड़की?’ इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि वीकेंड का वार में सलमान खान ने दोनों से इस पूरे विवाद पर बात की।

सिद्धार्थ ने अपनी सफाई में कहा था कि उनका मतलब ऐसी लड़की से था जो गर्ल कार्ड खेलती है या लोगों को मैनिपुलेट करती है। हालांकि रश्मि और उनके समर्थकों ने इसे अपमानजनक माना।

श्रीसंत का सुरभि राणा पर विवादित कमेंट

‘बिग बॉस 12’ में श्रीसंत और सुरभि राणा के बीच भी कई बार जबरदस्त टकराव देखने को मिला। सुरभि द्वारा श्रीसंत के पुराने थप्पड़ विवाद का जिक्र किए जाने के बाद श्रीसंत ने उनके चरित्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था- ‘11 बजे के बाद खड़ी होती है।’ इस टिप्पणी के बाद सलमान खान ने श्रीसंत को फटकार लगाई थी।

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अरमान कोहली ने काम्या पंजाबी को कहा था डिवोर्सी

‘बिग बॉस 7’ में अरमान कोहली और काम्या पंजाबी के बीच भी कई बार विवाद हुआ। बाद में काम्या पंजाबी ने खुद बताया था कि अरमान ने उन्हें सिर्फ डिवोर्सी नहीं कहा था, बल्कि उनके खिलाफ कई मां-बहन की गालियां भी दी थीं। काम्या ने कहा था कि वह उस वक्त हंसती रहीं, लेकिन बाद में अकेले में रोई थीं।

उस समय शो में अरमान के व्यवहार को लेकर कुशाल टंडन ने भी सवाल उठाए थे। कुशाल ने आरोप लगाया था कि अरमान घर की महिलाओं के साथ काफी अभद्र और अपमानजनक तरीके से पेश आते थे।

प्रियंका जग्गा का मन्नू पंजाबी की दिवंगत मां पर कमेंट

‘बिग बॉस 10’ में प्रियंका जग्गा का विवाद भी काफी चर्चा में रहा। एक झगड़े के दौरान उन्होंने मन्नू पंजाबी की दिवंगत मां को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी की, जिससे घर में माहौल बिगड़ गया।

प्रियंका का विवाद सिर्फ मन्नू तक सीमित नहीं था। इससे पहले लोपामुद्रा राउत के साथ भी उनकी तीखी बहस हुई थी। एक झगड़े में प्रियंका ने लोपामुद्रा के बिना मेकअप वाले लुक पर टिप्पणी की थी।

स्वामी ओम ने पार की थी हद

‘बिग बॉस 10’ के स्वामी ओम का नाम शो के सबसे विवादित एपिसोड्स में लिया जाता है। कैप्टेंसी टास्क के दौरान उन्होंने कंटेनर में जमा अपना पेशाब बानी जे और रोहन मेहरा पर फेंक दिया था। घटना के बाद उन्हें जेल में रखा गया और बाद में शो से बाहर कर दिया गया।

इससे पहले भी स्वामी ओम ने बानी जे को लेकर एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एक टास्क के दौरान उन्होंने कहा था- ‘अगर तुम ऐसा करोगी तुम्हारी मां मर जाएगी।’ इस बयान पर भी घर में काफी विवाद हुआ था।

बिग बॉस में ट्रांसजेंडर टिप्पणी का पुराना मामला

ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़ा विवाद सिर्फ हिंदी ‘बिग बॉस’ तक सीमित नहीं रहा है। ‘बिग बॉस मलयालम 1’ में ट्रांसजेंडर अभिनेत्री अंजली अमीर ने अपनी ही कम्युनिटी को लेकर टिप्पणी की थी। जिसके लिए बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि उनकी बातों को लेकर उनकी आलोचना हुई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि चैनल की एडिटिंग के कारण उनकी बात का मतलब बदल गया।