Ho rahi hai yaha humari Gopi Bahu aka @Devoleena_23 ki nakal 😂Aise aur bhi fun moments dekhne ke liye tune-in to #BiggBoss13 every Mon-Fri at 10.30 PM!Anytime on @justvoot.@BeingSalmanKhan @Vivo_India #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/xYGRXYmgkN