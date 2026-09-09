बिग बॉस 20 की शुरूआत हो चुकी है और शो में 16 कंटेस्टेंट्स के कलेश भी सामने आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर एपिसोड का एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें रैपर यंग डीएसए (हर्ष मचारे) बादशाद की एक्स वाइफ ईशा रिखी से ही पूछने लग जाते हैं कि क्या उन्हें बादशाह नहीं पसंद हैं। इस बात पर ईशा समेत वहां बैठे हर शक्स का रिएक्शन देखने लायक होता है।

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बिग बॉस 20 में इस बार टीवी, पंजाबी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री के कलाकार देखने मिल रहे हैं। शो में इंडियन सिंगर और रैपर बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी भी मौजूद हैं। बिग बॉस की क्लिप में ईशा रिखी, रैपर यंग डीएसए, रीति तिवारी किचन एरिया में मौजूद होते हैं। यंग डीएसए अचानक बादशाह के बारे में बात करने लग जाते हैं। ईशा उनकी तरफ देखती रहती हैं और उनसे ये नाम लेने के लिए मना करती हैं।

ईशा रिखी से बादशाह का नाम लेकर किया मजाक

यंग डीएसए ईशा से पूछते हैं, ‘बादशाह नहीं है तुम्हारा भाई’। इस पर ईशा कहती हैं कि ‘बस यही मत बोला करो बाकी सब बोल सकते हो’। यंग डीएसए फिर उनसे आराम से पूछते हैं कि ‘बादशाह तुम्हारा भाई नहीं है’। यंग आगे कहते हैं कि ‘मैं बादशाह नहीं हूं’। ईशा जवाब में कहती हैं ‘नहीं’, उनके साथ रीति कहती हैं कि ‘तू राजा है’।

यंग डीएसए ने नासमझी में ये क्या कह दिया

इसके बाद यंग डीएसए ईशा से पूछते हैं कि ‘तुम्हें बादशाह नहीं पसंद क्या’। ईशा उनकी बात को नजरअंदाज करती हैं और यंग डीएसए अपनी बात को दोबारा रिपीट करते हैं। जब यंग डीएसए को एहसास होता है कि शायद कुछ बात है तो वह ईशा के कान में पूछते हैं कि ‘बादशाह की पत्नी तुम ही हो क्या।’ तो ईशा उन्हें कहती हैं कि ‘एक्स वाइफ, पता नहीं’।

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ये सुनते ही यंग डीएसए को गलती का एहसास होता है और वह तुरंत उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम था। सोशल मीडिया पर ये क्लिप काफी वायरल हो रहा है। बता दें कि सोशल मीडिया पर बिग बॉस 20 के तमाम वीडियोज वायरल होने लगे हैं। आरिश्फा, आम्रपाली, कनिका, माही विज, यंग डीएसए और ईशा के लिए फैंस की एक्साइटमेंट इंटरनेट पर देखी जा सकती है।

ईशा-बादशाह का तलाक

ईशा रिखी हाल ही में रैपर बादशाह के साथ अपने रिश्ते को लेकर काफी सुर्खियों में थीं। दोनों ने मार्च 2026 में शादी की थी, जिसे ईशा ने जून में सोशल मीडिया पर कन्फर्म किया था। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद दोनों के रिश्ते में अनबन की खबरें सामने आने लगीं। ईशा की कुछ क्रिप्टिक पोस्ट्स ने भी लोगों का ध्यान खींचा। इसके बाद 31 अगस्त को बादशाह ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है और लोगों से उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने की अपील की।