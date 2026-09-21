Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: ‘बिग बॉस 20’ में इस वीकेंड का वार में शो का पहला एविक्शन हुआ, जिसमें रोहेद खान शो से बाहर हो गए। इसके अलावा इस एपिसोड में और भी बहुत कुछ देखने को मिला। सलमान खान ने काजी तौकीर उनके मेडिकल इमरजेंसी ड्रामे को लेकर फटकार लगाई। साथ ही बाद में रीति तिवारी और काजी के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। इन सबके अलावा वीकेंड का वार काफी दिलचस्प भी रहा। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा, मुनव्वर फारूकी और सोनाली बेंद्रे भी शो में पहुंचे।

नॉमिनेशन के बारे में बात करना रोहेद को पड़ा भारी

दरअसल रोहेद खान ने स्काउट ओपी, आसिफ खान और युंग डीएसए के साथ नॉमिनेशन को लेकर बात की थी। जिसके कारण सजा के तौर पर इन सभी को शो बाहर होने के लिए नॉमिनेट कर दिया गया। इसमें रोहेद को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। सलमान खान ने बिना बात को घुमाते हुए कहा, “आसिफ, रोहेद और स्काउट, आप तीनों सीधे-सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड हैं। नो तथास्तु फॉर यू। सीधे इस शो से, इस घर से बाहर। तो आप तीनों में से जिसका सफर शॉर्ट बट नॉट सो स्वीट कहलाएगा, पब्लिक वोटिंग के हिसाब से, वो हैं रोहेद।”

फिर सलमान ने कहा, “रोहेद, जॉब वेल डन। थैंक यू।” आपका सफर इस घर में समाप्त होता है, लेकिन वेल प्लेड, डिग्निटी, हार्ट। गुड। थैंक यू सर। आप एक अच्छे इंसान हैं।”

घर से जाते-जाते रोहेद ने कही दिल की बात

घर से बाहर जाने से पहले रोहेद ने सलमान से कहा, “मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं आपके साथ यहां रहूं। मैंने वो हासिल कर लिया। मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। हां। और एक और सपना है, इधर मैनिफेस्टेशन में। मैं सच में आपके साथ काम करना चाहता हूं और इंशाअल्लाह एक दिन हम साथ काम करेंगे।” सलमान ने जवाब दिया, “इंशाअल्लाह एक दिन हम साथ काम करेंगे।” इसके बाद सभी कंटेस्टेंट्स ने रोहेद को अलविदा कहा।

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काजी तौकीर के मेडिकल इमरजेंसी विवाद पर सलमान का एक्ट

एपिसोड की शुरुआत में सलमान खान ने घरवालों को चौंका दिया। उन्होंने सीने में दर्द होने का नाटक किया। कुछ देर बाद पता चला कि यह सब एक एक्ट था। इसके जरिए सलमान ने काजी तौकीर से जुड़े मेडिकल इमरजेंसी विवाद का मुद्दा उठाया। दरअसल, काजी पर पहले मेडिकल इमरजेंसी का नाटक करने के आरोप लगे थे। सलमान के इस एक्ट से घरवाले काफी हैरान हो गए। वहीं, अमरपाली दुबे भावुक हो गईं। इसके बाद सलमान ने घरवालों से पूछा कि इस घटना के दौरान उन्हें कैसा लगा। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने ऐसा एक्ट क्यों किया था।

रीति तिवारी और काजी में हुआ झगड़ा

‘बिग बॉस 20’ के घर में रीति तिवारी और काजी तौकीर के बीच भी जमकर बहस हुई। ऋति ने काजी को फेक बाबा कहा और अपशब्द भी कहे। इस पर काजी नाराज हो गए और उन्होंने रीति को कहा कि वो उन्हें गाली ना दें।

इसके बाद रीति ने कहा, “तुम कौन हो? मेरा म्यूट बटन दबाने के लिए क्यों जा रहे हो? क्या मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूं? पता नहीं है किससे बात कर रहे हो”” काजी ने ऋति से कहा कि वह इस बहस में उनके पिता को न लाएं। हालांकि बाद में रीति ने उनसे माफी मांगी।