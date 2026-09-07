एंडेमोल शाइन इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ अपने 20वें सीजन के साथ वापस आ चुका है। इस बार भी शो की कमान सलमान खान के हाथों में है। खास बात ये है कि इतिहास में पहली बार एंडेमोल शाइन इंडिया ने इस शो को एक साथ 6 अलग-अलग भाषाओं में ऑन एयर किया, जो टीवी की दुनिया में एक बड़ा माइलस्टोन है।

6 सितंबर को हुए ‘बिग बॉस 20’ हिंदी के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान ने अपने पुराने अंदाज, डांस और मस्ती के साथ दर्शकों का स्वागत किया। हालांकि, 20वें सीजन की सबसे खास बात सिर्फ सलमान की वापसी नहीं, बल्कि कंटेस्टेंट्स की अलग-अलग पृष्ठभूमि और शो में किए गए नए बदलाव हैं।

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सलमान खान की होस्टिंग में वही पुराना जादू

सलमान खान और ‘बिग बॉस’ का रिश्ता अब इतना पुराना हो चुका है कि शो की पहचान ही उनकी होस्टिंग से जुड़ गई है। 20वें सीजन के प्रीमियर में भी सलमान ने अपनी कॉमेडी, कंटेस्टेंट्स से बातचीत और मजेदार अंदाज से माहौल को हल्का रखा। उनका अनुभव साफ नजर आता है, क्योंकि वह कंटेस्टेंट्स की एंट्री को सिर्फ अनाउंस नहीं करते, बल्कि उनके व्यक्तित्व को सामने लाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने वही रोमांच बरकरार रखा।

इस बार कंटेस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन दिलचस्प है

इस सीजन की सबसे बड़ी ताकत इसकी कास्टिंग नजर आती है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों के साथ सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया से जुड़े चेहरे भी घर में पहुंचे हैं। कनिका मान, आसिफ खान, काजी तौकीर, आम्रपाली दुबे, ईशा रिखी, रोहद खान, लव गिल, हर्ष, अरिशफा खान, कुशाल, अमन गांधी, उदिति सिंह, रीति तिवारी, माही विज जैसे नामों के साथ मैरी कॉम और गेमिंग क्रिएटर स्काउट यानी तन्मय सिंह की एंट्री ने सीजन को अलग रंग दिया है।

खास तौर पर मैरी कॉम की एंट्री काफी अलग महसूस होती है। छह बार की वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक पदक विजेता को ‘बिग बॉस’ के घर में देखना अपने आप में बड़ा सरप्राइज है। उन्होंने शो में अनुशासन और साथ मिलकर रहने की बात कही है। अब देखना होगा कि रिंग में अपने दम पर मुकाबले जीतने वाली मैरी कॉम ‘बिग बॉस’ के घर के रिश्तों और राजनीति को किस तरह संभालती हैं।

दूसरी तरफ डिजिटल स्टार स्काउट जैसे कंटेस्टेंट युवा दर्शकों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। वहीं टीवी और रीजनल इंडस्ट्री से आए कलाकार शो में अलग तरह का अनुभव लेकर आए हैं। यही मिश्रण आगे चलकर नए गठबंधन और टकराव पैदा कर सकता है।

ईशा रिखी और पर्सनल लाइफ का एंगल

ईशा रिखी की एंट्री भी काफी चर्चा में रही है। उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर नहीं, बल्कि बादशाह से उनके रिश्ते और हालिया अलगाव को लेकर भी चर्चा में रही है। ऐसे में शो के दौरान उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही हो सकती है कि वह अपनी निजी जिंदगी से अलग अपनी पहचान और व्यक्तित्व दर्शकों के सामने रखें। अगर बिग बॉस उनके पर्सनल मुद्दों के बजाय उनकी गेम और व्यक्तित्व पर ज्यादा फोकस करता है, तो ईशा के लिए यह शो एक मजबूत प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है।

‘फैंस का फैसला’ ने बढ़ाया मजा

इस सीजन में मेकर्स ने दर्शकों को शुरुआत से ही गेम का हिस्सा बनाने की कोशिश की है। लव गिल और रिया अहीर के बीच चुनाव का फैसला फैंस के वोट से हुआ और आखिरकार लव गिल को घर में एंट्री मिली।

यह ट्विस्ट इसलिए दिलचस्प है, क्योंकि बिग बॉस में आमतौर पर दर्शक कंटेस्टेंट्स के सफर के दौरान वोट करते हैं, लेकिन यहां शुरुआत में ही फैंस को फैसला लेने का मौका दिया गया। इससे साफ है कि मेकर्स इस बार दर्शकों की भागीदारी को थोड़ा और अहम बनाना चाहते हैं।

घर भी इस बार कहानी का हिस्सा है

‘बिग बॉस 20’ का घर भी इस बार पुराने सीजन से अलग नजर आता है। घर को ‘ड्यूलिटी’ यानी दोहरेपन की थीम पर डिजाइन किया गया है। फैंटेसी से प्रेरित डिजाइन, शार्क, सांप, गोरिल्ला और आंखों जैसे एलिमेंट्स इसे पहले से ज्यादा रहस्यमयी और विजुअली अलग बनाते हैं। घर में 104 कैमरे लगाए गए हैं, जो कंटेस्टेंट्स की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे।

दो नए और रहस्यमयी कमरे भी इस सीजन के खेल में नया ट्विस्ट जोड़ सकते हैं। साथ ही ‘लाइफलाइन’ और एलिमिनेशन के बाद दोबारा मौका मिलने जैसे बदलावों से गेम सिर्फ रिश्तों और नॉमिनेशन तक सीमित नहीं रहने वाला।

तो क्या वाकई अलग है ‘बिग बॉस 20’?

प्रीमियर को देखकर लगता है कि मेकर्स ने 20वें सीजन में पुराने फॉर्मूले को पूरी तरह बदलने के बजाय उसमें नए एलिमेंट्स जोड़ने की कोशिश की है। सलमान खान वही हैं, लेकिन कंटेस्टेंट्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा विविध है। घर में नए ट्विस्ट हैं और दर्शकों को गेम में पहले से जोड़ने की कोशिश की गई है।

फिलहाल शो की शुरुआत मजबूत है, लेकिन ‘बिग बॉस’ की असली कहानी पहले एपिसोड के बाद शुरू होती है। जब कंटेस्टेंट्स के बीच दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, ग्रुप और सत्ता की लड़ाई शुरू होगी, तभी पता चलेगा कि 20वां सीजन सिर्फ भव्य प्रीमियर तक सीमित है या वाकई पिछले सीजन्स से कुछ अलग कर पाता है।

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