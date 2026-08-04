Bigg Boss 20 Promo Out: ओटीटी पर फिलहाल दो रियलिटी शो चल रहे हैं। एक नेटफ्लिक्स का फेमस ‘लॉक अप 2’ और दूसरा प्राइम वीडियो का शो ‘द अलायंस’। इसी बीच अब दर्शकों के सबसे पसंदीदा रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, मेकर्स ने आज 4 अगस्त को इसका प्रोमो जारी कर दिया है, जिसमें एक बार फिर सलमान खान नजर आए और इससे यह भी कन्फर्म हो गया कि अभिनेता ही इस सीजन को होस्ट करने वाले हैं।

क्या दिखाया गया है ‘बिग बॉस 20’ के प्रोमो में

टीजर में होस्ट सलमान खान एक शाही घोड़े के साथ एंट्री करते हैं और फिर कहते हैं, “जो करण अर्जुन में हुआ था, वो होगा अब बिग बॉस में… तथास टू”। प्रोमो के कैप्शन में लिखा गया, “एक से भले दो।” अब रियलिटी शो का यह छोटा सा प्रोमो लोगों की उत्सुकता को और बढ़ा रहा है।

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कब शुरू होगा ‘बिग बॉस 20’

‘बिग बॉस’ हिंदी का 20वां सीजन का प्रीमियर 6 सितंबर को होगा। दर्शक इस शो को हर बार की तरह जियो हॉटस्टार और कलर्स पर देख सकते हैं। ऐसे में यह तय है कि इस बार भी दर्शकों को कई नए सरप्राइज और बड़े ट्विस्ट देखने को मिलेंगे।

वहीं, नए सीजन के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा, “बिग बॉस का हर सीजन नया खेल, नए रिश्ते और कई अनदेखे ट्विस्ट लेकर आता है। लेकिन इस बार कहानी के सेंटर में एक ऐसा रहस्य है, जो इसे पहले के सभी सीजन से अलग बनाता है। पहला हिंट पहले ही सामने आ चुका है, बस उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। यह टीजर सिर्फ शुरुआत है और मुझे इंतजार है कि दर्शक बिग बॉस हिंदी सीजन 20 शुरू होने पर इन सुरागों को कैसे जोड़ते हैं।”

‘बिग बॉस 20’ के संभावित कंटेस्टेंट्स

वहीं, ‘बिग बॉस 20’ में नजर आने वाले संभावित कंटेस्टेंट्स के तौर पर मही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबैर, फैसल शेख (मिस्टर फैसू), सुनील पाल, निया शर्मा, पर्ल वी पुरी और शोविक चक्रवर्ती के नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि, मेकर्स ने अभी तक इनमें से किसी भी नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

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